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Культура и отдых

Праздник "Галактика знаний" пройдёт в нижегородских парках 1 сентября

29 августа 2023 12:45  [89] Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

Праздничная программа "Галактика знаний" будет организована в парках Нижнего Новгорода 1 сентября.

Как рассказали в Дирекция парков и скверов, в День знаний ребята и их родители смогут посетить четыре тематические планеты в разных районах города, где их ждут разнообразные развлекательные мероприятия.

В Автозаводском парке с 14:00 до 19:00 гостей ждёт "Планета конструкторов". Так, на площадке около сцены пройдёт "снежное шоу", будет работать бар красоты и зона творческих мастер-классов, а вечером пройдёт концертная программа и детская дискотека.

В парке Станкозавода с 14:00 до 17:00 появится "Планета географов". В программе: шоу фокусов и мыльных пузырей, конкурсы с волшебным ящиком, анимация для детей, бар красоты, игра "Активити", творческие мастер-классы и детская дискотека.

В парке "Светлоярский"с 14:00 до 17:00 детей приглашает "Планета творчества". В программе праздника запланированы шоу фокусницы-эльфийки, "снежное шоу", мастер-классы, игра "Активити" и бар красоты.

В парке им. 777-летия Нижнего Новгорода "Планета ботаники" ждёт посетителей с 14:00 до 16:00. Детям представят научное химическое шоу, шоу с цветным дымом, бар красоты, тематические викторины с призами. Кроме этого, на площадке состоится бабл-шоу.

В детском парке имени Я.М. Свердлова с 15:00 до 18:00 пройдут соревнования по запуску самодельных бумажных самолётов "Взлётландия". Победители будут определены в трёх номинациях: "самый дальний полёт", "самый большой летательный аппарат" и "самый оригинальный летательный аппарат". Параллельно будет организована развлекательная программа с тематическими мастер-классами и призами.

"Надеемся, что после торжественных линеек как можно больше гостей придут в парки, дадут волю эмоциям и отметят этот праздничный день интересно и незабываемо",– отметил директор МАУК "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода" Александр Чикаев.

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Теги:
1 сентября Дети Парки
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