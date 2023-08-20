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Общество

Итоги реализации проекта "Вам решать!" подвели в Ленинском районе Нижнего Новгорода

29 августа 2023 13:13  [99] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Итоги реализации проекта "Вам решать!" за 2023 год подвели в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Глава администрации Ленинского района Александр Кулагин рассказал, что в текущем году в рамках губернаторского проекта в районе выполнялся ремонт участков дорог частного сектора на ряде улиц.

Так, подрядчик уложил новое асфальтовое покрытие на улицах Красноэтновская и Национальная, Севастопольская, Рылеева и Гурьевская общей площадью более 4,5 тыс. кв м.

Кроме того, рабочие установили спортивную площадку на проспекте Ленина, 51, к2, а детскую площадку смонтировали на улице Снежная, 29, к1.

Также в школе №182 завершен ремонт спортивного зала, а ремонт асфальтобетонного покрытия рабочие выполнили на территории  школы №62 и детского сада №125.

По словам главы района, губернаторский проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" реализуется при поддержке главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева. При этом жители также вносят свой вклад, в том числе финансовый, а все работы проходят под гражданским контролем.

Как сообщил ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, 77 проектов стали победителями по программе инициативного бюджетирования "Вам решать!". Все они будут реализованы в этом году.

Ранее сообщалось, что уже шесть проектов по программе "Вам решать!" реализовали в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Напомним в этом году в голосовании в рамках проекта "Вам решать!" приняли участие почти 770 тысяч жителей региона. В 2023 году общая сумма финансирования программы была увеличена до 1,2 млрд рублей.

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Теги:
Вам решать! Ленинский район
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