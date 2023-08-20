Директоров нижегородских школ с педагогическими классами наградили в НГПУ Общество

Фото: пресс-служба НГПУ

Директоров нижегородских школ, где действуют психолого-педагогические классы, наградили в Нижегородском педагогическом университете.

Как сообщили в пресс-службе вуза, церемония состоялась в рамках традиционного педагогического форума Нижегородской области, который собрал представителей системы образования и профильных министерств.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков в ходе церемонии награждения подчеркнул, что вуз планирует и дальше активно работать над подготовкой квалифицированных педагогических кадров для региона.

Он также добавил, что в 2023 году по итогам приемной кампании в НГПУ поступили 120 выпускников психолого-педагогических классов.

Всего, по данным НГПУ, за два года реализации данного проекта 95 специализированных педагогических классов были открыты в 52 школах Нижнего Новгорода и районов области.

В Год педагога и наставника награду от Мининского университета получили директора школ №187, №121, №169, лицей-интерната "Центр одаренных детей" и лицея №165.

Ранее сообщалось, что НГПУ им. Минина будет сотрудничать с китайским образовательным центром.