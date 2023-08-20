Самое большое суперлуние в году смогут наблюдать нижегородцы 31 августа Общество

Суперлуние 1 августа в Нижнем Новгороде Фото: Игорь Иванов

В последний день лета нижегородцы смогут увидеть второе за месяц суперлуние — явление, когда Луна находится максимально близко к Земле. Первое,можно было наблюдать в период с 31 июля по 2 августа.

Как в интервью телеканалу "360" рассказал старший научный сотрудник и пресс-секретарь института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, термин "суперлуние" пришёл из астрологии, но прижился и в астрономии.

Дело в том, что Луна движется по своей орбите-эллипсу относительно Земли, и в определённый момент она подходит к ближайшей точке своей орбиты - к перигею.

Как пояснил учёный, лунный месяц состоит из 29 дней, а календарный - из 30-31. Поэтому примерно раз в два или в три года в течение месяца может наблюдаться либо два новолуния, либо два полнолуния. Вторая полная луна в месяц называется Голубой - её можно будет увидеть в ночь на 31 августа.

"Суперлуние — это когда примерно по времени совпадает выявление полнолуния и перигея. То есть мало того, что Луна подходит ближе всего к Земле, так она ещё светится полным блеском. Например, 1 августа интервал между полнолунием и перигеем составит примерно 15 часов, а 31 августа - примерно 12 часов. То есть 31 числа будет самое большое "суперлуние" в этом году", - подчеркнул Железнов.

Стоит отметить, что на этот раз спутник будет находиться от Земли на расстоянии менее 362 тысяч км. Максимальных для взгляда размеров она достигнет в 4:35 утра. По оценке экспертов, в следующий раз Луна подойдёт так близко к Земле лишь в 2037 году.