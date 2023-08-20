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Спорт

Нижегородка завоевала три медали на чемпионате России по спорториентированию

29 августа 2023 15:12  [97] Спорт
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородка Светлана Миронова "взяла"  две золотые и одну бронзовую медаль на чемпионате России по спортивному ориентированию. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своих страницах в соцсетях.

Соревнования, которые прошли в Нижнем Новгороде, собрали более 100 участников из 22 регионов РФ. Как подчеркнул мэр, победа нижегородке далась непросто, поскольку противники были достойные.

"Поздравляю Светлану с заслуженной наградой и желаю новых достижений!", - сказал Юрий Шалабаев.

Светлана Миронова "взяла" два "золота" в "Кросс-эстафете – 4 человека" (в составе команды с Андреем Козыревым, Павлом Егоровым и Ксенией Бесхмельновой) и "Кросс-спринте".

Кроме того, она заняла третье место в "Кросс-спринт-общий старт". 

Еще один представитель сборной Нижегородской области, дзержинец Павел Егоров стал абсолютным победителем на этом чемпионате, завоевав "золото" во всех трех дисциплинах.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что 307 медалей завоевали воспитанники нижегородских муниципальных спортивных школ на всероссийских соревнованиях в 2022 году, также в Нижнем Новгороде проведено более 1000 спортивных мероприятий и соревнований различного уровня.  

Напомним, что юная нижегородка Ангелина Завиваева завоевала "бронзу" на Первенстве России по шахматам.

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Теги:
Спорт Юрий Шалабаев
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