Евгений Люлин: "Отечественный нефтегазовый комплекс по праву считается одним из ключевых секторов российской экономики" Экономика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём работника нефтяной и газовой промышленности.

"Поздравляю с профессиональным праздником работников нефтяной и газовой промышленности!

Отечественный нефтегазовый комплекс по праву считается одним из ключевых секторов российской экономики. Благодаря вам и вашим коллегам наша страна входит в число мировых лидеров по добыче углеводородов и производству нефтепродуктов.

"ЛУКойл", "СИБУР", "Газпром", "Транснефть" – крупнейшие компании отрасли успешно работают в Нижегородской области. Трудовые коллективы предприятий производят незаменимую продукцию, обслуживают сотни километров газопроводов и магистральных нефтепроводов.

Несмотря на западные санкции, нефтегазовый комплекс продолжает развиваться, выполнять свои обязательства, способствовать общему экономическому росту. Уверен, что ваш опыт и ответственный подход к делу помогут вам достойно решить все поставленные задачи в интересах страны.

Желаю вам успехов, благополучия, всего самого доброго!", - сказал Евгений Люлин.