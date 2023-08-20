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Экономика

Евгений Люлин: "Отечественный нефтегазовый комплекс по праву считается одним из ключевых секторов российской экономики"

03 сентября 2023 08:55  [50] Экономика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём работника нефтяной и газовой промышленности.

"Поздравляю с профессиональным праздником работников нефтяной и газовой промышленности!

Отечественный нефтегазовый комплекс по праву считается одним из ключевых секторов российской экономики. Благодаря вам и вашим коллегам наша страна входит в число мировых лидеров по добыче углеводородов и производству нефтепродуктов.

"ЛУКойл", "СИБУР", "Газпром", "Транснефть" – крупнейшие компании отрасли успешно работают в Нижегородской области. Трудовые коллективы предприятий производят незаменимую продукцию, обслуживают сотни километров газопроводов и магистральных нефтепроводов.

Несмотря на западные санкции, нефтегазовый комплекс продолжает развиваться, выполнять свои обязательства, способствовать общему экономическому росту. Уверен, что ваш опыт и ответственный подход к делу помогут вам достойно решить все поставленные задачи в интересах страны.

Желаю вам успехов, благополучия, всего самого доброго!", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Нефть Праздники
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