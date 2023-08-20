Фонд "ОМК - Участие" помог подготовить 44 ребенка в Выксе к Дню знаний Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Благотворительный фонд "ОМК-Участие" в десятый раз провел акцию помощи будущим первоклассникам из многодетных семей и семей, попавших в сложную жизненную ситуацию "В школу – вместе!".

Так, в год 15-летия фонда сотрудники предприятий ОМК и жители городов присутствия компании помогают рекордному количеству детей – 139 мальчишек и девчонок из разных регионов пойдут в школу с портфелями, книгами, тетрадями, сменной обувью и другими подарками от неравнодушных людей.

В Нижегородской области, где находится выксунский завод ОМК, жители помогли собрать в школу 44 детей из Выксы, данные о нуждающихся в поддержке семьях предоставили в Управлении социальной защиты населения Выксы. На призыв помочь откликнулись коллективы выксунского завода ОМК, сотрудники московского офиса компании и "Металлинвестбанка", компаний "Эколант", "ОМК-ЦЕС", "ОМК-ИТ" и "РХИ Восток Сервис".

Подарки будущим первоклассникам торжественно вручили в конце августа. Помимо главного – подарков от металлургов – ребят ждали сюрпризы от партнеров фонда "ОМК-Участие". Аниматоры студии детских праздников "Киви клуб" показали интерактивный спектакль, студенты Выксунского филиала НИТУ "МИСиС" продемонстрировали научные опыты с металлом, а дизайн-агентство "Икса" передало каждой семье замечательную книгу "Сказки для Полиночки" выксунского писателя Николая Храмова.

Также сотрудники выксунского завода ОМК помогли 16 детям из других городов присутствия компании. Подарки им подобрали по данным от родителей – росту, размеру, потребностям перед первым походом в школу. Школьную и спортивную форму, обувь, портфели со всем необходимым, отправили почтой волонтерам фонда, которые передадут вещи ребятам.

"Так совпало, что в год 15-летия фонда у нас и акция "В школу – вместе!" юбилейная, десятая. За эти годы только в Выксе мы помогли почти 400 детям – целая средняя школа. Участники первых акций уже заканчивают обучение. В этом году выксунцы помогли 60 детям – это три полноценных класса учеников. Спасибо всем, кто помогает семьям своих земляков и отправляет помощь в другие города. Металлурги еще раз доказали, что у людей этой профессии большое сердце. Каждый из них вкладывает добро и теплоту в подарки, которые выбирают ответственно, часто – знакомясь с семьей и ребенком, продолжая общаться и после акции. Это замечательный пример для детей в профессиональном и личностном плане. Они запомнят, что вокруг много хороших людей и сами будут делать мир лучше и добрее", – отметила координатор благотворительных проектов фонда "ОМК-Участие" Татьяна Шибанова.