Индивидуальные тепловые пункты появятся в МКД Нижнего Новгорода
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 августа 2023 15:56  [37] Фонд "ОМК - Участие" помог подготовить 44 ребенка в Выксе к Дню знаний
29 августа 2023 15:42  [59] ЕГЭ по литературе изменили из-за новых программ образования
29 августа 2023 14:54  [101] Нижегородцы стали чаще отдыхать за границей
29 августа 2023 14:31  [133] Самое большое суперлуние в году смогут наблюдать нижегородцы 31 августа
29 августа 2023 14:09  [123] Проект "Всем двором" в этом году объединил более 13 тысяч нижегородцев
29 августа 2023 13:42  [190] Директоров нижегородских школ с педагогическими классами наградили в НГПУ
29 августа 2023 13:13  [139] Итоги реализации проекта "Вам решать!" подвели в Ленинском районе Нижнего Новгорода
29 августа 2023 12:52  [147] Многодетной семье, где воспитывается 25 детей, помогли собраться к школе
29 августа 2023 12:34  [134] Около 50 медиков трудоустроены по программе "Земский доктор" в Нижегородской области с начала года
29 августа 2023 11:46  [219] Школы Нижнего Новгорода 1 сентября примут более 16 тысяч первоклассников
Общество

Фонд "ОМК - Участие" помог подготовить 44 ребенка в Выксе к Дню знаний

29 августа 2023 15:56  [37] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Благотворительный фонд "ОМК-Участие" в десятый раз провел акцию помощи будущим первоклассникам из многодетных семей и семей, попавших в сложную жизненную ситуацию "В школу – вместе!".

Так, в год 15-летия фонда сотрудники предприятий ОМК и жители городов присутствия компании помогают рекордному количеству детей – 139 мальчишек и девчонок из разных регионов пойдут в школу с портфелями, книгами, тетрадями, сменной обувью и другими подарками от неравнодушных людей.

В Нижегородской области, где находится выксунский завод ОМК, жители помогли собрать в школу 44 детей из Выксы, данные о нуждающихся в поддержке семьях предоставили в Управлении социальной защиты населения Выксы. На призыв помочь откликнулись коллективы выксунского завода ОМК, сотрудники московского офиса компании и "Металлинвестбанка", компаний "Эколант", "ОМК-ЦЕС", "ОМК-ИТ" и "РХИ Восток Сервис".

Подарки будущим первоклассникам торжественно вручили в конце августа. Помимо главного – подарков от металлургов – ребят ждали сюрпризы от партнеров фонда "ОМК-Участие". Аниматоры студии детских праздников "Киви клуб" показали интерактивный спектакль, студенты Выксунского филиала НИТУ "МИСиС" продемонстрировали научные опыты с металлом, а дизайн-агентство "Икса" передало каждой семье замечательную книгу "Сказки для Полиночки" выксунского писателя Николая Храмова.

Также сотрудники выксунского завода ОМК помогли 16 детям из других городов присутствия компании. Подарки им подобрали по данным от родителей – росту, размеру, потребностям перед первым походом в школу. Школьную и спортивную форму, обувь, портфели со всем необходимым, отправили почтой волонтерам фонда, которые передадут вещи ребятам. 

"Так совпало, что в год 15-летия фонда у нас и акция "В школу – вместе!" юбилейная, десятая. За эти годы только в Выксе мы помогли почти 400 детям – целая средняя школа. Участники первых акций уже заканчивают обучение. В этом году выксунцы помогли 60 детям – это три полноценных класса учеников. Спасибо всем, кто помогает семьям своих земляков и отправляет помощь в другие города. Металлурги еще раз доказали, что у людей этой профессии большое сердце. Каждый из них вкладывает добро и теплоту в подарки, которые выбирают ответственно, часто – знакомясь с семьей и ребенком, продолжая общаться и после акции. Это замечательный пример для детей в профессиональном и личностном плане. Они запомнят, что вокруг много хороших людей и сами будут делать мир лучше и добрее", – отметила координатор благотворительных проектов фонда "ОМК-Участие" Татьяна Шибанова.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса ОМК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph