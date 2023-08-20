Новое световое оборудование установили в театре драмы в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Нижегородский театр драмы

Новое световое оборудование, приобретенное по нацпроекту "Культура", смонтировано в театре драмы им. Горького в Нижнем Новгороде.

Как рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, в 2023 году от региона на оснащение театров было одобрено три заявки на общую сумму в 39 млн рублей. По ее словам, новое световое оборудование стало огромным событием для нижегородского театра драмы, поскольку предыдущее было установлено уже более 30 лет назад и являлось устаревшим.

Средства, выделенные в рамках нацпроекта, позволили закупить для театра 69 прожекторов различной модификации, пять видеопроекторов, а также пульт управления светом.

"Оборудование получено, идет наладка и тестирование - специалисты пошагово проверяют каждый прибор. У нового оборудования больше световых возможностей для оформления спектаклей, и главные отличия — это эффектность и зрелищность. Новый театральный сезон откроем 21 сентября в новых условиях работы", - рассказал директор Нижегородского театра драмы имени М. Горького Борис Кайнов.

Напомним, что фестиваль уличных театров прошел в нижегородском парке "Швейцария".