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Общество

ЛУКОЙЛ помогает школам

29 августа 2023 17:28  [37] Общество
Фото: “ЛУКОЙЛ”

Фото: “ЛУКОЙЛ”

При поддержке компании "ЛУКОЙЛ" продолжается реализация проекта "ЛУКОЙЛ – школам". В Запрудновской средней школе к новому учебному году были произведены ремонтные работы входной группы образовательного учреждения.

В школе заменили окна, отштукатурили и покрасили фасады, полностью отремонтировали кровлю и установили водосток. Цоколь учреждения теперь защищен от влаги и промерзания, а на полу уложена противоскользящая плитка.

29 августа качество выполненных ремонтных работ в учреждении оценил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") Антон Гребень. 

"Входная группа – это лицо школы, наша уже давно требовала ремонта. Благодарим компанию "ЛУКОЙЛ" за внимание к проблемам детских учреждений. Радостно, что уже 1 сентября навстречу нашим детям распахнутся двери красивой входной группы", - отметила директор МБОУ "Запрудновская средняя школа" Татьяна Носова.

 

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Теги:
ЛУКОЙЛ Школы
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