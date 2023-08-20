ЛУКОЙЛ помогает школам

Фото: “ЛУКОЙЛ”
При поддержке компании "ЛУКОЙЛ" продолжается реализация проекта "ЛУКОЙЛ – школам". В Запрудновской средней школе к новому учебному году были произведены ремонтные работы входной группы образовательного учреждения.
В школе заменили окна, отштукатурили и покрасили фасады, полностью отремонтировали кровлю и установили водосток. Цоколь учреждения теперь защищен от влаги и промерзания, а на полу уложена противоскользящая плитка.
29 августа качество выполненных ремонтных работ в учреждении оценил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") Антон Гребень.
"Входная группа – это лицо школы, наша уже давно требовала ремонта. Благодарим компанию "ЛУКОЙЛ" за внимание к проблемам детских учреждений. Радостно, что уже 1 сентября навстречу нашим детям распахнутся двери красивой входной группы", - отметила директор МБОУ "Запрудновская средняя школа" Татьяна Носова.
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