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Общество

Глеб Никитин принял участие в запуске электрички нового поколения из Нижнего Новгорода в Семенов

29 августа 2023 18:14  [110] Общество
Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

Глеб Никитин принял участие в запуске электрички нового поколения из Нижнего Новгорода в Семенов.

Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, речь идет о масштабной программе обновления подвижного состава Горьковской железной дороги.

"За прошедшие пять лет парк пополнили более чем на 10 новых электропоездов. Сегодня в путь отправили поезд новейшей конструкции, до конца года в регион поступит еще 4 таких же", - написал губернатор. 

Вместе с начальником ГЖД Сергеем Дорофеевским Глеб Никитин осмотрел новый просторный салон электропоезда.

Кроме комфорта для пассажиров, новый состав отличен тем, что снабжен видеонаблюдением, подъемниками для маломобильных людей, системой кондиционирования, обеззараживания воздуха. 

"Планируется, что первую новую электричку также будут отправлять до Шахуньи и до Заволжья. Составы новых электропоездов будут направляться по маршрутам, наиболее востребованным у жителей региона, а также у наших гостей",  - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что туристический ретропоезд начнет курсировать между Нижним Новгородом и Арзамасом.

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Теги:
ГЖД Глеб Никитин
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