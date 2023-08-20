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Общество

В почтовое обращение вышла марка "Нижний Новгород – Город трудовой доблести"

29 августа 2023 17:58  [93] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В почтовое обращение вышла марка "Нижний Новгород – Город трудовой доблести". Сегодня на территории Нижегородского кремля около памятника "Горьковчанам – доблестным труженикам тыла" состоялось специальное гашение марки почтовым штемпелем первого дня, что придает марке коллекционную ценность. Проект реализуется Почтой России по инициативе партии "Единая Россия".

В торжественной церемонии гашения марки принял участие губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин. 

"Эта почтовая марка займет особое место среди марок Нижнего Новгорода. Она посвящена Городу трудовой доблести. На ней изображен памятник горьковчанам – доблестным труженикам тыла, который символизирует подвиг наших предков. В это сложно поверить, но половина всех машин на фронт была поставлена Горьким. Одна треть танков, одна четверть самолетов, четверть артиллерийских установок, половина подводных лодок… Объемы, которые были произведены одним городом, конечно, заставляют гордиться, восхищаться той мощью промышленности и людей, которые в годы войны работали на заводах. Я уверен: если мы будем это осознавать по-настоящему, у нас есть шансы соответствовать им. И марка как символ служит привлечению внимания к этому", - подчеркнул Глеб Никитин.

Как рассказал директор УФПС Нижегородской области Павел Сергеев, уже сегодня эта марка поступит во все почтовые отделения.

"Выпуск марки, посвященной теме трудового подвига горьковчан, – это проявление внимания и уважения к исторической памяти. Конверты и марки, которые погашены сегодня, сразу приобретают особую ценность среди филателистов, именно за ними охотятся коллекционеры. И это та ценность, которую нельзя измерить деньгами или временем. Все события в истории Нижегородской области, которые значимы и для региона, и для людей, мы стараемся отразить на нашей почтовой продукции", - отметил Павел Сергеев.

На почтовой марке в честь Нижнего Новгорода изображен памятник "Горьковчанам – доблестным труженикам тыла", посвященный трудовым подвигам жителей города. На гранитном постаменте установлена бронзовая скульптурная композиция пожилого человека, женщины и подростка – тех, кто в тылу ковал Победу в Великой Отечественной войне. 

"Без сомнения, на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» работали многие поколения нижегородцев. В годы Великой Отечественной войны в прямом смысле слова все люди трудились под девизом "Все для фронта! Все для Победы!". А наши предприятия обеспечивали армию всем необходимым. Поэтому для нас – ветеранов – само присвоение почетного звания и все события, связанные с этим, имеют особое значение и смысл", - поделился председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода Николай Колосов.

Напомним, с инициативой создания оргкомитета по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести" выступило региональное отделение партии "Единая Россия". В голосовании приняли участие почти 850 тысяч человек. 2 июля 2020 года Указом президента РФ Владимира Путина Нижнему Новгороду было присвоено звание "Город трудовой доблести".

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Первая серия почтовых марок "Города трудовой доблести" стала результатом совместной работы "Единой России", "Почты России" и предприятия "Марка". В 2021 году было выпущено четыре марки, посвященных Городам трудовой доблести – Новосибирску, Самаре, Челябинску и Екатеринбургу. Сегодня в обращение выходит серия почтовых марок, посвященная Нижнему Новгороду, Красноярску, Иркутску, Иваново, Якутску, а также Луганску.   

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