Еще три сквера благоустроили в Приокском районе

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев
Благоустройство еще трех скверов завершено в Приокском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Как отметил градоначальник, впервые два общественных пространства отремонтировано по программе ФКГС в поселке Новинки.
Вместо пустыря на улице Центральной в поселке сделали зону отдыха для местных жителей.
Там появилось озеленение, тропиночная сеть с газонами, а также многофункциональная спортивная площадка и площадка для детей.
Кроме того, подрядчик отремонтировал парк около Олимпийского проспекта: там установлена детская игровая площадка, высажены новые деревья, появились лавочки и тропиночная сеть, а также освещение.
Аллею любви в Щербинках в текущем году тоже обновили по программе ФКГС. Для местных жителей установили перголу, арт-объект "Импульс" а также смонтировали еще одну детскую площадку.
По словам мэра, всего в Нижнем Новгороде в 2023 году уже благоустроено 26 общественных пространств.
Ранее сообщалось, что сквер на улице Гороховецкой открыли в Нижнем Новгороде после благоустройства.
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