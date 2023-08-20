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Общество

Еще три сквера благоустроили в Приокском районе

29 августа 2023 18:53  [91] Общество
Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Благоустройство еще трех скверов завершено в Приокском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как отметил градоначальник, впервые два общественных пространства отремонтировано по программе ФКГС в поселке Новинки.  

Вместо пустыря на улице Центральной в поселке сделали зону отдыха для местных жителей.

Там появилось озеленение, тропиночная сеть с газонами, а также многофункциональная спортивная площадка и площадка для детей.

Кроме того, подрядчик отремонтировал парк около Олимпийского проспекта: там установлена детская игровая площадка, высажены новые деревья, появились лавочки и тропиночная сеть, а также освещение.

Аллею любви в Щербинках в текущем году тоже обновили по программе ФКГС. Для местных жителей установили перголу, арт-объект "Импульс" а также смонтировали еще одну детскую площадку.

По словам мэра, всего в Нижнем Новгороде в 2023 году уже благоустроено 26 общественных пространств.

Ранее сообщалось, что сквер на улице Гороховецкой открыли в Нижнем Новгороде после благоустройства.

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Теги:
Приокский район ФКГС Юрий Шалабаев
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