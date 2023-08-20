Свет и ГВС точечно отключили в четырёх районах Нижнего Новгорода 30 августа Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 30 августа в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 свет отключили на ул. Профинтерна,14, 16, 18, 20; ул. Усиевича, 21а.

В Нижегородском районе также с 9:00 до 17:00 отключение электроэнергии будет производиться по адресам: ул. Большая Печерская, 72, 82, 84, 84а; Печерский Съезд, 18, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26б, 30, 30а, 38, 38а; Приволжская слобода, 6.

Кроме того, с 10:00 до 18:00 света не будет на ул. Алексеевской, 33, 37, 29/25; в пер. Холодном,10а, 10в.

В Приокском районе без света останутся многоквартирные дома на улице Горной: № 11, 11к1, 11к2. Отключение запланировано с 9:00 до 13:00.

В Советском районе проходят работы на сетях ГВС. В связи с этим с 9:00 до 14:00 без горячей воды останутся жители многоэтажек на ул. Н.Сусловой № 4к4 и 2к3, а также на ул. Генкиной, 67.