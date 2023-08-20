Воскресенский район: не только Светлояр Общество

Церковь Казанской Иконы Божией Матери на озере Светлояр Фото: пресс-служба ЗС НО

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Выездное заседание Клуба парламентских журналистов при Законодательном собрании Нижегородской области прошло в Воскресенском районе.

В ходе мероприятия журналисты ознакомились с главными достопримечательностями района, а также обсудили эко-рекреационный и аграрно-познавательный туризм на территории Нижегородской области.

Встретили гостей хлебом и солью в музейном комплексе Град Китеж в селе Владимирское. Несмотря на то, что здание и похоже на усадьбы XVIII века, оно было построено уже в XXI веке, а архитектором выступил нижегородец Виктор Коваль.

Здесь туристы могут осмотреть выставку традиционных русских костюмов и украшений, а также увидеть уникальные колоризированные фотографии быта старообрядцев конца XIX - начала XX веков.

Крендели и не только

Рядом с Владимирским находится легендарное озеро Светлояр. Здесь участникам заседания рассказали об уникальных для Нижегородской земли владимирских кренделях. К сожалению, их оригинальный рецепт был утерян, но в последние несколько лет в районе проходит конкурс по созданию адаптированного рецепта тех самых кренделей. Изготавливаются они схожим образом с немецкими на дрожжевом тесте, но особенность заключается в дополнительной варке кренделей в слегла подсоленной воде, что позволяет им дольше сохранять свою свежесть.

Планируется, что в Воскресенском районе в ближайшие годы откроется музей, посвящённый местным кренделям.

Также представители районной администрации рассказали, что помогают местным предпринимателям самим реализовывать свою продукцию, а не продавать её в магазины. Сейчас в Воскресенском районе значительно развито производство мёда, колбас, сыра, хлеба и других местных продуктов.

Двухсотлетний храм в селе Богородское

Далее гости Воскресенского района отправились в храм в селе Богородское. Начало его строительства в 1817 году было приурочено к 5-летней годовщине начала Отечественной войны, однако работы шли тяжело, они завершились спустя 20 с лишним лет - в 1839 году, а освятить храм смогли только в 1847 году.

Как и многие храмы во времена СССР церковь в селе Богородское постепенно приходила в запустение, а в 1979 году злоумышленники похитили уникальный иконостас, состоявший из пяти уровней. Установить его местонахождение так и не удалось.

Восстановление началось в 2018 году, когда стало ясно, что без немедленных реставрационных работ здание рухнет. На данный момент уже восстановлена колокольня,в дальнейшем будет приведён в порядок второй по величине в России деревянный свод, состоящий из 16 секций. По словам краеведа Марии Шустовой, за 200 лет деревянные конструкции стали практически единым целым.

Кроме того, в этом храме вы сможете увидеть единственные в мире "хрустальные" кресты. Таково их народное название, но на самом деле сделаны они из стекла. 200 лет назад они выполняли функцию своеобразного маяка, отражая лучи солнца или свет Луны. Потерявшиеся в лесу, видя блеск, могли понять, в какой стороне находится Богородское. А эта проблема была актуальна в XIX веке: тогда в местных лесах ежегодно терялись сотни людей.

В настоящее время копии тех самых крестов ожидают установки внутри храма

В восстановленной колокольне также можно посетить экспозицию, посвящённую истории храма, а на самом верху каждый сможет самостоятельно позвонить в колокола и насладиться видами.

Левашовское Поветлужье

Этот познавательный экологический маршрут состоит из 10-километрового автомобильного и 4-километрового пешеходного участков.

Автомобильная часть маршрута начинается в селе Богородское, из которого можно проследовать до деревни Галибиха, где находятся усадьба и музей Левашовых.

Усадьба была построена в 1839 году и является объектом культурного наследия. В 2012 году сотрудники природного парка "Воскресенское Поветлужье" начали лесопарковые работы, провели уборку господских домов и установили первую экспозицию. Сейчас туристы могут посетить экскурсию по усадьбе, посвящённую истории семьи её владельцев.

Как рассказал глава Воскресенского района Александр Запевалов, усадьба перешла из федеральной в муниципальную собственность 7 августа 2023 года.

"Если мы в ближайшие 5-7 лет капитально не приступим к ремонту данного сооружения, то, наверное, потом восстанавливать будет либо нечего, либо это будет очень дорого. У муниципалитета этих средств нет. Мы сейчас на стадии разработки концепции. На разработку только проектно-сметной документации нужно потратить 7-10 миллионов рублей, потому что это объект культурного наследия, здесь нельзя на чем-то сэкономить, сделать на скорую руку. Восстановление любых элементов - начиная от резных наличников и заканчивая сводами, перекрытиями - требует очень глубоких, компетентных пониманий людей, которые будут это выполнять. Наша сейчас задача - эту информацию донести, потому что мы уже не говорим, мы кричим, что если мы не приложим в ближайшее время какие-то усилия и на нас не обратят внимания, не будет финансирования, то, наверное, мы можем быть последней группой, которая посетит здание", - рассказал он.

Пешеходный участок экологической тропы можно пройти примерно за 2 часа от Галибихи до Богданово Нижнее - или наоборот.

Будущее экотуризма в Нижегородской области

Заключительным мероприятием тура по Воскресенскому району стал круглый стол, посвященный экотуризму. В нем приняли участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, депутаты областного парламента Антон Ананьин и Алексей Степанов, представители администрации Воскресенского округа, а также приглашенные эксперты: научный сотрудник Керженского заповедника Андрей Волков, директор МКУ "Природный парк "Воскресенское Поветлужье" Дарья Волкова и директор музея-заповедника "Град Китеж" Алексей Гроза.

Говоря о законодательном регулировании экологического туризма, Андрей Волков отметил, что с 1 сентября вступают в силу поправки в федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях". Согласно поправкам, теперь на этих территориях будет разрешено развитие туристической инфраструктуры.

"Это очень важно и даже нужно, но с другой стороны - опасно. Где и как будет развиваться инфраструктура? Важно выбирать места, в которых, например, можно поставить хорошие туалеты и обустроить экотропы, а с другой стороны - нужно не навредить природе", - сказал он.

Андрей Волков также напомнил, что в ближайшее время в Нижегородской области появится первый национальный парк. Он отметил, что в отличие от существующих природных парков и заповедников, национальный парк управляется на федеральном уровне и финансируется из федерального бюджета. Их цель - развитие экологического туризма.

В настоящее время проект нижегородского национального парка проводит проверку в НИИ Экологии Минприроды РФ. Он охватит 9 муниципалитетов и будет разделен на 5 природных кластеров.

Алексей Гроза отметил, что администрация Воскресенского района получила сертификат "Экологически чистого района" и разработала экологическую политику.

"Формирование экологического мышления, начиная с администрации, позволило нам создать первый в Нижегородской области природный парк. Отрадно, что Воскресенский район - один из флагманов региона. Надо отметить, что "Нижегородское Заволжье" имеет сертификат ЮНЕСКО - это уже международный статус и заявка на то, чтобы выстраивать эту среду", - сказал он.

По словам Дарьи Волковой, развитие экотуризма приносит пользу и местным жителям. Так, в Воскресенском районе продвигаются работы мастеров и предприятий, производящих экологически чистую продукцию. Также местные жители вовлекаются в работу гидов. В районе подготовку прошли уже 6 человек.

Одной из основных тем обсуждения стало состояние озера Светлояр. На данный момент уже разработана концепция развития территории озера.

Согласно проведенным исследованиям, сейчас прибрежная территория озера "затоптана" туристами. Эксперты отмечают необходимость восстановления растительного покрова, поэтому Антон Ананьин предложил МКУ "Природный парк "Воскресенское Поветлужье" разработать новые правила для посещения Светлояра.

"Не надо запрещать все, но по крайней мере начать надо с фундаментальных запретов. Хочешь приехать покупаться - окунись, не надо ничего расстилать и, наверное, даже если кушать, то кушать в специально оборудованных для этого местах. Если ты вокруг охраняемого памятника позволяешь себе выпивать, галдеть, устраивать спонтанные вечеринки, то это не приведет ни к чему хорошему", - указал депутат.

Евгений Люлин согласился, что территория вокруг озера Светлояр действительно нуждается в развитии.

"Озеро Светлояр действительно жемчужина. Но она пока заброшена и государством, и региональными органами власти; у муниципалитета объективно нет серьёзных денег, чтобы в корне изменить ситуацию. Нам всем нужно выстраивать эту общую работу и закладывать в областной бюджет эти средства. Нам нужно сделать так, чтобы озеро стало привлекательным для инвестиций", - подчеркнул председатель Заксобрания.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области и Максим Дерябин