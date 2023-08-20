Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Индивидуальные тепловые пункты появятся в МКД Нижнего Новгорода
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
Абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
30 августа 2023 11:53  [6] Патриарх Кирилл выразил благодарность за организацию своего визита в Нижегородскую область
30 августа 2023 11:24  [73] Участие в голосовании за подключение поселков к интернету приняли уже 8,5 тысяч нижегородцев
30 августа 2023 11:13  [138] Сдвоенную "Ласточку" по маршруту Нижний Новгород - Москва запустят в сентябре
30 августа 2023 11:02  [102] Воскресенский район: не только Светлояр
30 августа 2023 10:51  [96] Новый надземный переход установили в Московском районе
30 августа 2023 10:15  [90] Юрий Шалабаев: Формат обсуждения актуализации стратегии развития области позволяет учесть мнения жителей
30 августа 2023 09:56  [135] Михаил Иванов: Строительная отрасль региона показывает устойчивый рост
30 августа 2023 09:35  [118] Свет и ГВС точечно отключили в четырёх районах Нижнего Новгорода 30 августа
30 августа 2023 09:08  [119] Движение нижегородского троллейбуса №5 приостановлено до 5 сентября
29 августа 2023 18:53  [430] Еще три сквера благоустроили в Приокском районе
Общество

Участие в голосовании за подключение поселков к интернету приняли уже 8,5 тысяч нижегородцев

30 августа 2023 11:24  [73] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участие в голосовании за подключение поселков к высокоскоростному интернету приняли уже 8,5 тысяч нижегородцев. Об этом во время прямого эфира в Центре управления регионом (ЦУР) сообщил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

По данным министра, в рамках проекта по подключению нижегородских сел к всемирной паутине на территории региона уже построили 64 базовых станции.

"Более 36 тысяч жителей региона получили возможность пользоваться интернетом. Голосование этого года продлится до 10 сентября", - напомнил Александр Синелобов.

Проголосовать могут граждане от 18 лет, которые имеют постоянную прописку или регистрацию на территории Нижегородской области. Важно, чтобы населенный пункт, за который голосует участник, имел численность населения от 100 до 500 человек.

Кроме того, в эфире ЦУР глава Минцифры и связи региона еще раз проинформировал нижегородцев об особенностях использования биометрии.

По его словам, с помощью этого уникального идентификатора возможно открыть банковский счет, оформить электронную подпись, карту болельщика и многое другое. "Отмечу, что сбор биометрических данных возможен только с согласия человека и только через "Госуслуги", банки и в ближайшем будущем – через МФЦ. Данные будут храниться в единой биометрической системе, которая аттестована по требованиям, предъявляемым к государственным сервисам в соответствии с требованиями ФЗ-572", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что голосование за подключение к интернету малочисленных населенных пунктов в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" стартовало в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph