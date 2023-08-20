Участие в голосовании за подключение поселков к интернету приняли уже 8,5 тысяч нижегородцев Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участие в голосовании за подключение поселков к высокоскоростному интернету приняли уже 8,5 тысяч нижегородцев. Об этом во время прямого эфира в Центре управления регионом (ЦУР) сообщил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

По данным министра, в рамках проекта по подключению нижегородских сел к всемирной паутине на территории региона уже построили 64 базовых станции.

"Более 36 тысяч жителей региона получили возможность пользоваться интернетом. Голосование этого года продлится до 10 сентября", - напомнил Александр Синелобов.

Проголосовать могут граждане от 18 лет, которые имеют постоянную прописку или регистрацию на территории Нижегородской области. Важно, чтобы населенный пункт, за который голосует участник, имел численность населения от 100 до 500 человек.

Кроме того, в эфире ЦУР глава Минцифры и связи региона еще раз проинформировал нижегородцев об особенностях использования биометрии.

По его словам, с помощью этого уникального идентификатора возможно открыть банковский счет, оформить электронную подпись, карту болельщика и многое другое. "Отмечу, что сбор биометрических данных возможен только с согласия человека и только через "Госуслуги", банки и в ближайшем будущем – через МФЦ. Данные будут храниться в единой биометрической системе, которая аттестована по требованиям, предъявляемым к государственным сервисам в соответствии с требованиями ФЗ-572", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что голосование за подключение к интернету малочисленных населенных пунктов в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" стартовало в Нижегородской области.