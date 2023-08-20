Нижегородская пенсионерка лишилась квартиры и всех сбережений из-за мошенников Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская пенсионерка лишилась квартиры и всех сбережений из-за мошенников. Об этом сама потерпевшая рассказала ИА "Время Н".

Первый раз мошенники позвонили 70-летней Наталье утром 25 мая. Неизвестный рассказал, что на нее оформлено несколько кредитов, а для их закрытия необходимо взять новые займы.

Злоумышленники звонили несколько раз и представлялись сотрудниками полиции, прокуратуры и Центробанка. Так, во время одного из звонков нижегородке сообщили, что ее квартира выставлена на торги, а вернуть жилье можно будет только после полной продажи.

Наталья говорит, что была "в каком-то трансе". Ей велели никому не говорить о звонках и убедили, что телефоны прослушиваются.

"В тот момент я принимала все за чистую монету, а надо было обратиться хотя бы к соседям. Все выглядело очень убедительно", — сказала потерпевшая.

Мошенники дали женщине номер телефона риелтора, с которым надо было созвониться и встретиться. Ей заранее придумали "легенду", чтобы обосновать продажу квартиры, а также предупредили, какие вопросы мужчина будет задавать при встрече.

"Меня предупредили заранее по телефону, что на нем "жучок". Я должна была сказать, что влюбилась и уезжаю, поэтому, следовательно, квартиру срочно и продаю. На меня давили, приходили фотографировать помещение. А потом сказали, что появился покупатель. В начале июня уже состоялась сделка. Соседи, когда услышали ту диктофонную запись, удивились — на ней я говорила совсем иначе", — рассказала пенсионерка.

Она поняла, что стала жертвой мошенников, через три дня после продажи квартиры и сразу же обратилась в полицию. А когда заблокировала электронную подпись после сделки с квартирой — к ней сразу пришли неизвестный мужчина и "сотрудник агентства недвижимости", который стал выдавать себя за хозяина жилья. Он утверждал, что проживать в квартире женщина не имеет права и прописана она в ней незаконно.

Мужчина, который "приобрел" квартиру, считает себя пострадавшим и требует решить ситуацию с "незаконным в ней проживанием".

Также мошенники убедили нижегородку снять со счетов почти все средства. Общая сумма ущерба (вместе с кредитами, квартирой и средствами с банковских карт) составляет около 8 млн рублей.

Сейчас пенсионерка через суд пытается отстоять свое имущество и разоблачить злоумышленников.

Ранее сообщалось, что трех нижегородок интернет-мошенники более чем на 600 тысяч рублей.