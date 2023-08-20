Патриарх Кирилл выразил благодарность за организацию своего визита в Нижегородскую область Общество

Патриарх Кирилл выразил благодарность за организацию своего визита в Нижегородскую область, сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Согласно информации, в ходе очередного заседания Священного Синода Русской Православной Церкви патриарх рассказал о своем визите в Нижегородскую область с 29 июля по 1 августа.

Напомним, что патриарх Кирилл освятил Воскресенский кафедральный собор в Арзамасе, а также провел рабочую встречу с губернатором Глебом Никитиным.

Также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

Члены Священного Синода постановили выразить признательность митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию, полпреду президента РФ в ПФО Игорю Комарову и Глебу Никитину за внимание и теплый прием, оказанные патриарху Кириллу и сопровождавшим его лицам.