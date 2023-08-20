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Общество

Ставка на инновации

30 августа 2023 13:39  [95] Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

В Нижегородской области есть все условия, чтобы выйти в лидеры: сильная научная школа, талантливые исследователи и десятки предприятий, готовых внедрять передовые отечественные разработки. Особенно в нынешних условиях, когда в стране взят курс на технологический суверенитет.

Магазин для изобретателей

- Задачу перехода промышленности на наши технологии решает Нижегородский научно-образовательный центр, - отметил губернатор Глеб Никитин. - За два года финансовую поддержку получили 24 проекта. Десять из них внедрено в реальный сектор.

Область стала одним из пяти первых регионов страны, где в рамках нацпроекта был создан такой центр. Он объединил науку и практику. С каждым годом число его участников растёт, к работе подключаются как предприятия, так и вузы. Такое сотрудничество задаёт учёным вектор в исследованиях, они понимают, что нужно производству, и стараются решить поставленную задачу.

Центр - лишь одна из площадок в области, где наука идёт рука об руку с бизнесом. В настоящее время активно развивается ИНТЦ "Квантовая долина", его участниками уже стали 16 компаний, готовых вложить в реализацию проектов в общей сложности 1,8 миллиарда рублей. Не каждое предприятие пригласят в резиденты. Инновационный научно-технологический центр объединяет лишь тех, кто занимается научной деятельностью.

В апреле дан старт строительству "Технопарка Н2О" для развития химической промышленности, а на Бору создаётся технопарк по направлению "электронная промышленность". На ней запустят производства по выпуску компонентов, плат, модулей, автомобильного электрооборудования, медицинских приборов, беспилотников. Планируется внедрение 12 инновационных технологий в сфере электроники.

Участники недавней стратегической сессии, посвящённой развитию нижегородской промышленности, вышли с предложением заложить в областной бюджет расходы на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность. Региональная поддержка будет способствовать достижению технологического суверенитета в отдельных отраслях. Ещё есть идея по организации интернет-платформы - аналога онлайн-магазина, где будут выставляться инновационные проекты. Познакомиться с передовыми разработками смогут крупные корпорации, изобретатели, резиденты технопарков и бизнес-центров. А чтобы задача решалась не на конкретной территории, а в целом по стране, предложено разработать национальный проект.

Прогнозы не оправдались

За последние пять лет рост индекса промышленного производства в Нижегородской области составил 17 процентов - это выше среднего показателя по стране. В прошлом году, когда ситуация складывалась непросто, и в буквальном смысле приходилось настраивать производственный процесс заново из-за санкций и нарушенных каналов поставок комплектующих, прогнозировалось падение в пределах 8 процентов. Но 2022-й завершили на уровне 2021-го, а некоторые отрасли продемонстрировали довольно существенный рост.

- В текущем году фиксируем нарастающую положительную динамику, - глава региона анализирует ситуацию в промышленности. - Причём показатели базовой для региона обрабатывающей отрасли увеличиваются более ускоренными темпами. А ряд таких приоритетных направлений, как производство компьютеров, электрооборудования, оптических и электронных изделий, демонстрируют кратный рост. Есть все предпосылки к возвращению на прежний уровень и нашей стратегической отрасли - автомобилестроения.

В четвёртом квартале прошлого года с конвейера ГАЗа сошла машина нового поколения. Это городской фургон, столь необходимый при стремительно развивающейся онлайн-торговле. Автомобиль сконструирован в инженерном центре Горьковского автозавода, по уровню локализации он впереди всех аналогичных отечественных моделей.

В Павлове налажено производство нового автобуса. Модель выгодно отличается от предыдущих рядом эффективных конструкторских решений, сделавших транспортное средство удобным как для пассажиров, так и для водителя. Загрузить завод заказами поможет федеральная программа. На обновление автобусных парков регионов выделено около 100 миллиардов рублей.

- Область довольно быстро отреагировала на изменившуюся ситуацию, - подчеркнул Глеб Никитин. - Параллельно с поиском новых поставщиков комплектующих начали открывать импортозамещающие производства. Одно из них - по переработке нефтяных остатков - запущено в прошлом году.

Локализован выпуск 23 сложных изделий, среди них - электронные комплектующие для систем автоматизации производств, на которых работают промышленные гиганты области. Особое внимание уделяется развитию высокотехнологичных направлений. Налажено сотрудничество с Индией и Китаем по организации фармацевтических, электронных, машиностроительных производств, выпуску оборудования для горнодобывающей промышленности.

Полный комплекс

Без поддержки не удалось бы без особых потерь пережить трудные времена. Государство вовремя протянуло руку помощи.

- В 2022-м поддержка оказана на рекордно высоком уровне, - отметил глава региона. - По линии федерального Фонда развития промышленности восемь предприятий получили 12 миллиардов рублей. Региональный фонд развития промышленности (ФРП) докапитализирован на 700 миллионов, что позволило поддержать 28 приоритетных проектов.

В прошлом году предприятия ряда отраслей обрабатывающей промышленности получили право на инвестиционный налоговый вычет. В 2023-м такой вид поддержки распространился и на компании, реализующие приоритетные проекты, в том числе инновационные.

По инициативе губернатора в области открылся Центр импорта и импортозамещения. Он должен был максимально оперативно и эффективно помогать предприятиям в поиске новых поставщиков комплектующих. Составили список проблемных позиций, 15 тысяч из них уже закрыты.

- Нижегородская область - один из немногих регионов страны, где реализуется исчерпывающий комплекс мер поддержки, - подчеркнул Глеб Никитин. - И наша работа замечена на федеральном уровне. По итогам 2022-го стали лучшими в рейтинге Минпромторга России.

Представительства за рубежом

Внешнеполитическая ситуация разрушила связи не только с поставщиками комплектующих, пришлось переориентироваться и искать новые рынки сбыта. Предприятия региона всё активнее экспортируют продукцию в дружественные страны. В этом устремлении их поддерживает правительство региона. Нижегородские делегации неоднократно выезжали с бизнес-миссиями в Беларусь, налажено сотрудничество с Сирией. В регионе принимали представителей Армении, Уганды, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, всего в прошлом году его посетили 53 делегации из 30 стран мира.

Развитие экспорта - одно из ключевых направлений для региона. Чтобы нашу продукцию за рубежом знали и покупали, в Стратегию развития Нижегородской области эксперты предложили внести пункт о создании сети представительств. Это своего рода торговые павильоны, где будут представлены нижегородские товары. Опыт работы в данном направлении у региона есть. В настоящее время в пяти странах работают дегустационные павильоны, где можно попробовать продукты питания, произведённые на наших предприятиях.

Построить цепочку

Кадровая проблема в сфере промышленности - бич нынешнего времени. Дефицит кадров рабочих специальностей испытывают многие предприятия страны. 1,7 тысячи человек трудоустроено с начала года, но закрыть потребность полностью службе занятости пока не удается. Особое внимание уделяется поиску специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Здесь большим подспорьем являются две федеральные программы субсидированного найма. Одна из них подразумевает привлечение на работу сотрудников из других регионов или из своего, но из удалённых муниципалитетов. В июне перечень участников ещё одной программы - возмещения части процентной ставки по ипотечным кредитам - дополнен специалистами востребованных профессий.

Это те меры, которые позволяют решать проблему здесь и сейчас. Но в области действуют на перспективу. Кадры для промышленности предлагают растить со школьной скамьи по аналогии с образовательным проектом "Агроклассы", который реализуется в регионе. Предстоит выстроить цепочку: школа-техникум или вуз-предприятие. Специалистов планируют готовить под конкретную компанию по целевому направлению, с тем чтобы они гарантированно были трудоустроены после выпуска. Ожидается, что такой подход постепенно поможет снять напряжение в кадровом вопросе.

- На примерах отдельных предприятий и на общих цифрах видим, что промышленность региона не только восстановилась, но и демонстрирует уверенный рост, - подчеркнул Глеб Никитин. - Область располагает всеми ресурсами, чтобы стать лидером страны в вопросах технологического роста.

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Теги:
Промышленность Технологии
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