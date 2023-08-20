Нижегородские добровольцы отправились на подготовку для участия в СВО

Фото: Дом народного единства
Очередная группа добровольцев из Нижнего Новгорода отправилась на подготовку к специальной военной операции. Об этом сообщили в нижегородском Доме народного единства.
Всех заключивших военный контракт нижегородцев направляют в учебную часть на боевое слаживание, где под руководством инструкторов они получат необходимые знания и навыки.
"Родина зовет, отправляемся на спецоперацию с боевым настроением! За победой, только за победой!", - поделился доброволец из Арзамаса.
На время оформления документов добровольцам из районов Нижегородской области предоставляют размещение и горячее питание.
Новобранцев провожают родные с напутствием: чтобы все вернулись домой живыми, здоровыми и с победой.
"Моя семья – это надежный тыл. Благодаря их поддержке, вере в победу прибавляются силы и уверенность. Все знают, что Россия — это великая страна. Мы должны помогать друг другу. Сейчас на передовой мой брат, еду к нему, чтобы вместе приблизить победу", - рассказал доброволец из Нижнего Новгорода.
Отправку контрактников к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает Координационный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.
Напомним, в Нижегородской области продолжается набор в именные подразделения - танковые батальоны "Ивлиев" и "Горький", а также мотострелковый "Серафим Саровский", формирование которого проходит совместно со Штабом Захара Прилепина, также ранее заявившем о формировании нового батальона "Родня".
По контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. Кроме того, предусмотрена единовременная выплата 200 тысяч рублей для добровольцев, отправляющихся служить в именные подразделения Нижегородской области. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.
Подробную информацию о службе по контракту, формируемых в Нижегородской области подразделениях, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/.
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