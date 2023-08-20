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Общество

Новый томограф поступил в Балахнинскую ЦРБ по нацпроекту

30 августа 2023 15:08  [99] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Высокотехнологичный компьютерный томограф стоимостью около 38 млн рублей был приобретен для Балахнинской ЦРБ по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщает Минздрав Нижегородской области.

По данным ведомства, у нового оборудования гораздо более точные технические параметры, чем у томографа предыдущего поколения, в частности, намного лучше качество получаемых изображений.

Как подчеркнул главврач Балахнинской ЦРБ Сергей Недров, новое оборудование позволит минимизировать лучевую нагрузку на пациента и выбрать оптимальную тактику лечения.

Руководитель медучреждения также рассказал, что больница в 2023 году уже получила ультразвуковые аппараты для исследования сердца и сосудов, аппараты для искусственной вентиляции легких, электромагнитные стимуляторы глубоких тканей и другую специализированную технику на 31 млн рублей.

Ранее новый аппарат для УЗИ-диагностики поступил в Сокольскую центральную районную больницу по нацпроекту "Здравоохранение".

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Теги:
Балахнинский район Здравоохранение
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