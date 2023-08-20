Олег Лавричев: "В процесс обновления стратегии развития Нижегородской области были вовлечены многочисленные эксперты" Общество

"Подведены итоги большой многомесячной работы по корректировке стратегии развития Нижегородской области, или, как ее обозначил губернатор Глеб Никитин, версии 2.0. В процесс обновления стратегии были вовлечены многочисленные эксперты, обсуждались актуальные вопросы, возникающие на территориях и в различных отраслях. Всего прошло 58 территориальных сессий и 13 отраслевых. На них определялись и формулировались новые задачи и акценты, новые направления. В частности, в Молодежной столице России появился новый, отдельный блок – по молодежи, сегодня это очень актуальное направление общих усилий", - сказал председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, комментируя предварительные итоги работы по актуализации стратегии развития региона.

Он отметил, что было собрано очень много проблематики по различным направлениям и с территорий: по демографии, здравоохранению, образованию, экономике, промышленности.

"В силу складывающихся особых условий санкционного давления, а также нагрузки на промышленность, особенно на ее оборонно-промышленный комплекс, очень важно создавать условия, мотивировать людей идти и закрывать вакансии. Ищем способы, возможности, которые общими усилиями мы реализуем для того, чтобы закрыть эти вакансии, чтобы регион оставался в лидерах в решении задач и по гособоронзаказу, и вообще по промышленному развитию, и по установлению нового технологичного уклада на наших промышленных площадках", - отметил Олег Лавричев.

"По итогам прошедших пяти лет реализации стратегии мы видим результаты этой громадной, масштабной работы, которая проводилась по многим направлениям, в том числе в Нижнем Новгороде. Облик города существенным образом меняется, он хоть и древний – 802 года отметил, но вы видите, как он помолодел, как интересен он стал для молодежи, которая отсюда не хочет уезжать, именно здесь ищет возможности реализовать себя и в профессии, и в карьере. В город привлечено очень много инвестиций и в крупные инфраструктурные объекты, и в благоустройство, и в дорожное строительство, и в транспорт... Благодаря тому, что у нас была разработана стратегия развития, в регион за пять лет пришло порядка 1,8 триллиона рублей. Впереди нас ждет такая же большая работа", - подчеркнул председатель Думы Нижнего Новгорода.