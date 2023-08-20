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Общество

Олег Лавричев: "В процесс обновления стратегии развития Нижегородской области были вовлечены многочисленные эксперты"

30 августа 2023 15:36  [90] Общество

"Подведены итоги большой многомесячной работы по корректировке стратегии развития Нижегородской области, или, как ее обозначил губернатор Глеб Никитин, версии 2.0. В процесс обновления стратегии были вовлечены многочисленные эксперты, обсуждались актуальные вопросы, возникающие на территориях и в различных отраслях. Всего прошло 58 территориальных сессий и 13 отраслевых. На них определялись и формулировались новые задачи и акценты, новые направления. В частности, в Молодежной столице России появился новый, отдельный блок – по молодежи, сегодня это очень актуальное направление общих усилий", - сказал председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, комментируя предварительные итоги работы по актуализации стратегии развития региона.

Он отметил, что было собрано очень много проблематики по различным направлениям и с территорий: по демографии, здравоохранению, образованию, экономике, промышленности.

"В силу складывающихся особых условий санкционного давления, а также нагрузки на промышленность, особенно на ее оборонно-промышленный комплекс, очень важно создавать условия, мотивировать людей идти и закрывать вакансии. Ищем способы, возможности, которые общими усилиями мы реализуем для того, чтобы закрыть эти вакансии, чтобы регион оставался в лидерах в решении задач и по гособоронзаказу, и вообще по промышленному развитию, и по установлению нового технологичного уклада на наших промышленных площадках", - отметил Олег Лавричев.

"По итогам прошедших пяти лет реализации стратегии мы видим результаты этой громадной, масштабной работы, которая проводилась по многим направлениям, в том числе в Нижнем Новгороде. Облик города существенным образом меняется, он хоть и древний – 802 года отметил, но вы видите, как он помолодел, как интересен он стал для молодежи, которая отсюда не хочет уезжать, именно здесь ищет возможности реализовать себя и в профессии, и в карьере. В город привлечено очень много инвестиций и в крупные инфраструктурные объекты, и в благоустройство, и в дорожное строительство, и в транспорт... Благодаря тому, что у нас была разработана стратегия развития, в регион за пять лет пришло порядка 1,8 триллиона рублей. Впереди нас ждет такая же большая работа", - подчеркнул председатель Думы Нижнего Новгорода.

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Теги:
Олег Лавричев Стратегия развития
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