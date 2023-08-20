Иногородние студенты могут получить бесплатную медпомощь по полису ОМС в Нижнем Новгороде Общество

Иногородние студенты нижегородских вузов могут в бесплатно получать медицинскую помощь в поликлиниках и стационарах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает территориальный фонд ОМС Нижегородской области.

По данным фонда, студентами нижегородских вузов в 2023 году стали жители 83 из 89 регионов Российской Федерации. Полис ОМС, выданный в любом российском регионе, действует на всей территории РФ. Таким образом, каждый человек, имеющий полис ОМС, может бесплатно получить медицинскую помощь, независимо от места проживания.

"Если вы поступили в университет в другом регионе, узнайте, работает ли там страховая медицинская компания, которая выдала вам полис ОМС, и сообщите им свои контактные данные. Если страховая организация присутствует в регионе, студенту необходимо прикрепиться к поликлинике по месту проживания, подав заявление на имя главного врача", - сообщили в территориальном фонде ОМС.

Если же страховая компания не работает в регионе, куда переехал студент, необходимо выбрать страховщика из представленных на официальном сайте территориального фонда ОМС, а затем также обратиться в ближайшую поликлинику с заявлением на имя главного врача.

Бесплатная медицинская помощь студентам включает скорую медицинскую помощь, посещение врачей поликлиники, консультации узких специалистов и обследования, лечение и обследование в стационаре, прохождение профилактических медосмотров и диспансеризации и др.

По всем вопросам оказания медицинской помощи по ОМС в Нижегородской области можно обращаться в контакт-центр: 8-800-333-71-93, он работает круглосуточно, звонки для жителей России бесплатные.