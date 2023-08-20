Центральная детская библиотека открылась в Богородске после ремонта

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Губернатор Глеб Никитин осмотрел центральную детскую библиотеку в Богородске Нижегородской области.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, культурное учреждение открылось по модельному стандарту после проведенной модернизации.
В детской библиотеке появились новая мебель и программное обеспечение. Сотрудники учреждения прошли необходимое обучение.
Кроме того, книжный фонд пополнился почти на 2,9 тыс.экземпляров книг.
Как подчеркнул Глеб Никитин, модернизация данного учреждения культуры в Богородске была выполнена за счет средств бюджета региона.
"Сами сотрудники учреждения говорят, что жители с удовольствием обращаются в библиотеки, интерес к чтению растет. В итоге библиотеки становятся настоящими досуговыми, развивающими центрами. Очень важно, что мы обновляем библиотечную систему не только в рамках национального проекта "Культура", но и на региональные деньги. Это открывает дополнительные возможности для людей", - сказал Глеб Никитин.
По словам министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой, сотрудники библиотеки сами принимали участие в формировании дизайн-проекта и выбора мультимедийного оборудования для учреждения. Так, в детской библиотеке Богородска теперь "работает" робот-библиотекарь, а все рабочие места сотрудников оснащены графическими планшетами.
Кроме того, в обновленной библиотеке уделено внимание инклюзивной среде и адаптации ребят. Планируется, что в рамках деятельности семейного развивающего клуба будет проводиться работа с логопедом и дефектологом.
Ранее сообщалось, что модельная библиотека открылась в селе Деяново Нижегородской области.
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