Центральная детская библиотека открылась в Богородске после ремонта Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин осмотрел центральную детскую библиотеку в Богородске Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, культурное учреждение открылось по модельному стандарту после проведенной модернизации.

В детской библиотеке появились новая мебель и программное обеспечение. Сотрудники учреждения прошли необходимое обучение.

Кроме того, книжный фонд пополнился почти на 2,9 тыс.экземпляров книг.

Как подчеркнул Глеб Никитин, модернизация данного учреждения культуры в Богородске была выполнена за счет средств бюджета региона.

"Сами сотрудники учреждения говорят, что жители с удовольствием обращаются в библиотеки, интерес к чтению растет. В итоге библиотеки становятся настоящими досуговыми, развивающими центрами. Очень важно, что мы обновляем библиотечную систему не только в рамках национального проекта "Культура", но и на региональные деньги. Это открывает дополнительные возможности для людей", - сказал Глеб Никитин.

По словам министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой, сотрудники библиотеки сами принимали участие в формировании дизайн-проекта и выбора мультимедийного оборудования для учреждения. Так, в детской библиотеке Богородска теперь "работает" робот-библиотекарь, а все рабочие места сотрудников оснащены графическими планшетами.

Кроме того, в обновленной библиотеке уделено внимание инклюзивной среде и адаптации ребят. Планируется, что в рамках деятельности семейного развивающего клуба будет проводиться работа с логопедом и дефектологом.

Ранее сообщалось, что модельная библиотека открылась в селе Деяново Нижегородской области.