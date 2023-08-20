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Общество

Детям участников СВО и многодетным семьям Автозаводского района помогли подготовиться к школе

30 августа 2023 16:55  [104] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В преддверии Дня знаний в Автозаводском районе Нижнего Новгорода прошла благотворительная акция для детей, чьи родные участвуют в специальной военной операции, а также для многодетных семей. В одном из супермаркетов они смогли выбрать бесплатно необходимые им вещи или обувь. В акции приняли участие 30 семей.  

"Наша задача – помочь семьям подготовить детей к школе. Проводить такие акции помогают наши депутаты, активисты, предприниматели, которые всегда откликаются с большим желанием. Недавно мы вручили 30 маленьким ученикам ранцы со школьными принадлежностями в рамках традиционной акции "Подарок первокласснику". Сегодня пригласили семьи участников СВО и многодетных автозаводцев. Они смогли выбрать себе понравившуюся одежду или обувь, чтобы у ребят было все необходимое, и они с удовольствием ходили на занятия", - отметил глава администрации, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Автозаводского района Александр Нагин.   

В многодетной семье Мироновых девять детей, шестеро из них – школьники. Как отметила мама Наталья Миронова, такая поддержка для них очень ощутима. 

"В нашей семье в этом году шесть учеников. И требуется очень много средств на школьные принадлежности, одежду. И мы рады, что нам помогают собрать детей в школу, это хорошее подспорье. Сегодня выбрали спортивные костюмы для занятий физкультурой, футболки. Спасибо организаторам и магазину за такую акцию", - сказала она. 

Галина Смирнова пришла с двумя детьми: в День знаний сын пойдет в 1-й класс, дочь будет учиться во 2-м. Глава семьи – участник СВО, ушел добровольцем защищать страну полгода назад. 

"Для нас это хорошая помощь к школе, а самое главное – это внимание и поддержка, которую мы ощущаем и от государства, и от неравнодушных людей, организаций. Очень ждем папу домой. Может, даже получится, что он успеет и приедет в отпуск к 1 сентября", - поделилась Галина. 

Как отметил Александр Нагин, с семьями участников СВО держится постоянная связь, и при возникновении каких-либо трудностей или проблем им оказывают помощь.

"За каждой семьей закреплен социальный работник, к которому можно обратиться в любое время суток, в том числе за медицинской, социальной, юридической и другой помощью. Также обращаются и в нашу приемную партии. Например, недавно через приемную семье участника СВО оказали поддержку в приобретении мебели в связи с переездом. У них ребенок пойдет в первый класс, поэтому обустроили ему школьное место с письменным столом и всем необходимым. Это наш долг и благодарность – поддерживать семьи защитников Родины", - подчеркнул он. 

Секретарь местного отделения партии Автозаводского района вручил генеральному директору ООО "Дом одежды и обуви" Бободжонову Бегиджону Мухибовичу   благодарственное письмо от «Единой России» за помощь в проведении акции. А все дети получили еще в подарок раскраски в виде карты Нижегородской области от мишки – ростовой куклы, которая развлекала ребят.

Благотворительная акция была организована местным отделением партии "Единая Россия" совместного с администрацией и управлением соцзащиты населения Автозаводского района. 

Напомним, в Нижегородской области акция "Собери ребенка в школу" в преддверии Дня знаний проходит на протяжении многих лет. Партактив и депутатский корпус "Единой России" всегда принимают в ней самое активное участие. Пункты приема школьных принадлежностей открыты на площадках местных приемных "Единой России" и Штаба общественной поддержки, куда любой желающий может принести необходимые школьные принадлежности для детей: канцелярские товары, школьные рюкзаки, наборы для детского творчества, спортивный инвентарь.

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Теги:
Автозаводский район Единая Россия Школы
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