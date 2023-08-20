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Общество

Два нижегородских пространства вошли в шорт-лист премии "АрхиWood"

30 августа 2023 18:23  [98] Общество

Фото: Институт развития городской среды Нижегородской области

Комплекс скверов Музейного квартала Городца и Парк 800-летия на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде вошли в шорт-лист архитектурной премии "АрхиWood". Об этом сообщили в Институте развития городской среды Нижегородской области.

Согласно информации, победители будут определены по итогам открытого голосования. Поддержать проекты можно  по ссылке.

Также в категории в категории "Реставрация" от Нижегородской области представлены Дом Салтыковой на Щелоковском хуторе в категории, а в категории "Предметный дизайн" - серия мебели "Остов" от NODE.

Голосование продлится по 6 сентября включительно. Победители будут объявлены 14 сентября.

Ранее сообщалось, что Пакгаузы в Нижнем Новгороде стали лауреатом международной премии музея Чикаго.

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Теги:
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