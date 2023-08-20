Два нижегородских пространства вошли в шорт-лист премии "АрхиWood"

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Комплекс скверов Музейного квартала Городца и Парк 800-летия на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде вошли в шорт-лист архитектурной премии "АрхиWood". Об этом сообщили в Институте развития городской среды Нижегородской области.
Согласно информации, победители будут определены по итогам открытого голосования. Поддержать проекты можно по ссылке.
Также в категории в категории "Реставрация" от Нижегородской области представлены Дом Салтыковой на Щелоковском хуторе в категории, а в категории "Предметный дизайн" - серия мебели "Остов" от NODE.
Голосование продлится по 6 сентября включительно. Победители будут объявлены 14 сентября.
Ранее сообщалось, что Пакгаузы в Нижнем Новгороде стали лауреатом международной премии музея Чикаго.
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