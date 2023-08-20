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Общество

Капремонт гидроузла в Ворсме завершится в сентябре

30 августа 2023 19:04  [73] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Капитальный ремонт плотины на реке Кишма в городе Ворсма Павловского района завершится в сентябре. Об этом сообщил министр экологии Нижегородской области Денис Егоров.

По данным минэкологии региона, уровень воды в водоеме вернулся к нормальным значениям. В настоящее время техническая готовность объекта оценивается более чем в 80 процентов.

Денис Егоров отметил, что Ворсменское озеро является уникальным природным памятником, здесь обитает множество животных, а также произрастают редкие растения.

"После весеннего паводка, который практически снес плотину, было очень важно сохранить экосистему", - подчеркнул он.

Гидроузел был построен в 1961 году и находился в плохом техническом состоянии, в зону возможного затопления попадало порядка 25 домов.

Подрядчик в настоящее время ведет подготовку под бетонирование плиты днища, ставит металлоконструкции затворов, монтирует служебный мостик.

Ранее сообщалось, что капремонт плотины на реке Медянка в Сеченовском районе завершится в сентябре.

 

           

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Теги:
Ворсма Экология
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