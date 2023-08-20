Бар "Медные трубы" из Нижнего Новгорода стал лауреатом российской премии WHERE2DRINK Бизнес

Итоги первой Всероссийской барной премии WHERE2DRINK подвели 29 августа в Нижнем Новгороде. (18+).

По итогам голосования нижегородский бар "Медные трубы" завоевал победу в номинации "Монопродуктовый бар года".

Торжественная церемония вручения наград состоялась в Пакгаузах на Стрелке, на мероприятии присутствовали около 500 представителей гастрономической индустрии из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Красноярска и других городов России.

"Гастрономический туризм – одно из важных направлений, которое нужно развивать. Это такие же эмоции, которые могут получить гости города и области. Мы рады, что оргкомитет Национальной ресторанной премии Wheretoeat выбрал Нижний Новгород как стартовую площадку для проведения первой Всероссийской барной премии. Для всех заведений это не только определение лучшего бара, но и возможность завести новые деловые знакомства и обменяться опытом", – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Победителей определили в 14 номинациях, разделенных на профессиональные ("Выбор индустрии") и любительские ("Выбор гостя"). Лауреаты были определены путем голосования, в котором приняли участие более 300 человек со всей России. Всего в общий лонг-лист первой Всероссийской премии WHERE2DRINK было включено 665 заведений из более чем 40 городов страны.

"Мы, как премия Wheretoeat, уже давно убедились, что гастрономия и рестораны в нашей стране развиваются и уже во многом опережают мировые стандарты качества. С появлением премии Where2drink мы надеемся на большой рост барной культуры в стране. Конечно, у нас очень креативные ребята, и думаю, мы преодолеем этот путь значительно быстрее, чем это происходит во всем мире. И огромное спасибо Нижегородской области – на мой взгляд, одному из самых прогрессивных и динамично развивающихся регионов в нашей стране", – сказала продюсер ресторанной премии Wheretoeat Ирина Тиусонина.

Напомним, в прошлом году Нижний Новгород также стал площадкой проведения первой Национальной ресторанной премии Wheretoeat Center. Тогда в результате голосования экспертов 4 нижегородских ресторана попали в топ-10 заведений премии.