Максиму Решетникову представили план по развитию нижегородской ОЭЗ "Кулибин" Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

Планы по развитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске представили министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.

Министр посетил территорию нижегородской ОЭЗ совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, его заместителями Андреем Саносяном и Егором Поляковым, а также председателем Законодательного собрания Евгением Люлиным.

В марте 2023 года Минэкономразвития утвердило решение о расширении особой экономической зоны "Кулибин" в 10 раз, с 72 до 724 га.

"Особые экономические зоны - эффективный механизм развития территорий и структурной перестройки экономики. Он требует достаточно серьезной работы, результат зависит от эффективности региональных команд. При этом у регионов есть достаточно широкий инструментарий использования разных ресурсов: инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов, реструктуризации долгов перед федеральным центром в обмен на инвестиции. На примере ОЭЗ "Кулибин" мы видим, что в 2020 году коллеги впервые обратились за статусом, а когда начали предметно заниматься, поняли, что амбиции существенно выросли - интерес инвесторов превышает возможности - пришли за расширением ОЭЗ. Направили на развитие часть инфраструктурного бюджетного кредита, параллельно взяли коммерческий кредит. Это значит, что правительство региона абсолютно уверено в развитии этой экономической зоны", - отметил Максим Решетников.

Министр экономического развития подчеркнул, что сегодня ключевой вопрос – это кадры, и преимуществом является то, что регион смотрит на развитие территории комплексно, учитывая необходимость создания социальной инфраструктуры и внедрения инструментов бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда".

"Несмотря на то, что у нас промышленность диверсифицирована географически, территория особой экономической зоны - это драйвер развития. У нас есть амбициозная цель – чтобы ее резиденты дали 1,5 процента ВРП региона к 2030 году, внесли серьезный вклад в развитие экономики. Минэкономразвития России поддержало решение по увеличению нашей ОЭЗ в 10 раз, и наша задача – доказать, что это решение было правильным, что "Кулибин" будет развиваться так, как мы совместно запланировали", - сказал Глеб Никитин.

Управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин" является Корпорация развития Нижегородской области. Перспективы развития территории представил ее руководитель Игорь Ищенко. Он рассказал, что основная работа по развитию территории сейчас ведется на недавно присоединенной к ОЭЗ государственной площадке площадью 416 га. Завершается разработка проектно-сметной документации для создания на участке объектов инфраструктуры: дорог, системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, а также девяти промышленно-производственных корпусов для будущих резидентов общей площадью 27,5 тысячи кв. м. Завершить создание инфраструктуры планируется до 2025 года. Также активно ведется строительство "Технопарка Н2О", где смогут разместиться исследовательские центры в области в сфере химии и нефтехимии.

"На сегодняшний день резидентами ОЭЗ "Кулибин" являются 12 компаний. Еще пяти присвоение статуса будет рассматриваться в ближайшее время. Общий объем инвестиций по этим проектам - 25,9 миллиарда рублей, будет создано почти 1900 рабочих мест. 14 компаний прорабатывают бизнес-планы для реализации своих проектов на территории ОЭЗ. Для формирования комфортных условий для работников предприятий и гостей особой экономической зоны на территории, максимально приближенной к ОЭЗ, планируем создать экосистему, включающую в себя жилую застройку, социальную инфраструктуру и зоны отдыха", - сказал Игорь Ищенко.

Также он рассказал Максиму Решетникову о планах по созданию портовой экономической зоны "Кулибин" в городе Бор. Резиденты этой территории смогут на 10 лет снизить налог на прибыль до 2%. НДС, ввозная и вывозная пошлины для них ставят 0%. Ожидается, что в структуре товарооборота речного порта преобладающее место будут занимать изделия из металла, зерновые, пиломатериалы и контейнеры.

Как пояснил руководитель Корпорации развития, по предварительным подсчетам, в реализацию такого проекта необходимо вложить примерно 11 млрд рублей. Планируется, что 6,7 млрд из этой суммы составят частные инвестиции.