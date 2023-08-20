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Общество

Владислав Атмахов предлагает ограничить эксплуатацию электросамокатов в Нижнем Новгороде

31 августа 2023 10:47  [41] Общество
Владислав Атмахов

Владислав Атмахов

Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов предлагает ограничить эксплуатацию электросамокатов в Нижнем Новгороде вплоть до их запрета.

Как отмечается на сайте НРО ЛДПР, фракция ЛДПР в ЗС НО обратилась к спикеру Законодательного собрания Нижегородской области Евгению Люлину с просьбой создания рабочей группы по рассмотрению данного вопроса. Ограничения аренду электросамокатов, по мнению Владислава Атмахова, необходимо ввести в регионе из-за увеличения количества ДТП, которые произошли по вине их пользователей. Так, только за прошлый год Нижегородская область заняла 4 место среди регионов России с наибольшим количеством ДТП с участием электросамокатов. Всего же в России в 2022 году при использовании электросамокатов пострадали 900 человек, а в первом полугодии текущего года уже более тысячи.

«Ситуация осложняется еще и тем, что зачастую электросамокаты арендуют граждане в состоянии алкогольного опьянения, а также дети младше 14 лет и проч. Более того. Их работу также никто не контролирует», - отметил нижегородский парламентарий, добавив при этом, что необходимо уже водить ограничения на их эксплуатацию. Владислав Атмахов привел в пример Сочи. Где введен полный запрет на использование электросамокатов в исторических поселениях, а также Санкт-Петербург, где уже рассматривается вопрос об ограничении их аренды отдельным категориям граждан.

Отметим, что в некоторых городах Европы уже с 1 сентября 2023 года вводится запрет на прокат электрических самокатов.

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Теги:
Депутаты ДТП самокат
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