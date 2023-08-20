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Олег Лавричев: "Качественное образование – лучший билет во взрослую жизнь"

01 сентября 2023 09:14  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем знаний.

"1 сентября – это день, который у каждого из нас вызывает одновременно приятное волнение и светлую грусть. С одной стороны День знаний знаменует окончание лета, завершение поры беззаботных каникул, с другой стороны – это всегда что-то новое, наполненное приятными заботами время.

Для первоклассников и первокурсников этот день связан с началом нового этапа в жизни, полного увлекательных открытий, ярких впечатлений, преданных друзей. Для выпускников учебных заведений – это время выбора и принятия ответственных решений, по какой дороге пойти дальше, какую профессию выбрать делом своей жизни.

День знаний – особенный день и для преподавателей, которые не только открывают удивительный мир науки и знаний нашим детям, знакомят с традициями и культурой нашего народа, но и закладывают фундамент их личности, учат быть мудрее и сильнее, преодолевать трудности и не бояться идти вперед.

Вне сомнений, школа и университет – это то, на чем строится все наше будущее. Качественное образование – лучший билет во взрослую, самостоятельную жизнь, и только от наших стараний, упорства и труда зависит то, с каким багажом мы сделаем этот шаг.

Пусть новый учебный год будет плодотворным и интересным, откроет для вас новые возможности, а теплые и сердечные воспоминания о школьных годах вы пронесете через всю жизнь! Желаю вам здоровья, успехов на пути к знаниям, отличных оценок и настроения, мира и добра!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
1 сентября Олег Лавричев
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