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Вячеслав Фетисов: "Открытие памятника Скворцову – это уважение к городу, стране и людям"

31 августа 2023 11:45  [93] Спорт

"Ко мне обратилась семья Александра Скворцова - нашего брата, товарища, уникального хоккеиста, который, к сожалению, рано ушел из жизни. От них я узнал, что в Нижнем Новгород  - его родном городе – до сих пор нет памятника на его могиле. Я обратился за помощью к губернатору Глебу Сергеевичу Никитину, он живо отреагировал", - рассказал легендарный советский и российский хоккеист, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов, комментируя открытие памятника Александру Скворцову в Нижнем Новгороде.

"Это уважение к городу, стране и к людям", - подчеркнул Вячеслав Фетисов.

Александр Скворцов - легендарная фигура для отечественного и мирового хоккея – ушел из жизни в феврале 2020 года. В родном клубе "Торпедо" память о легендарном спортсмене бережно хранят. Работа над эскизом памятника началась еще три года назад, однако процесс затянулся из-за ряда причин. Расходы по доставке и установке памятника также взял на себя ХК "Торпедо".

В 2021 году Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий городской Думы Нижнего Новгорода поддержал инициативу установки мемориальной доски на доме, где жил трехкратный чемпион мира Александр Скворцов.

Вячеслав Фетисов выразил благодарность от хоккеистов сборной за помощь в установке памятника, а также пожелал нижегородскому ХК "Торпедо" удачи в новом сезоне.

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Теги:
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