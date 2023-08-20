Депутат от КПРФ Владислав Егоров настаивает на возвращении прямых всенародных выборов глав городов Политика

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Егоров настаивает на возвращении прямых всенародных выборов глав городов, отмечается на официальном сайте НРО партии.

В сообщении отмечается, что фракция КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области уже подготовила проект закона о прямых всенародных выборах глав городских и муниципальных округов в регионе. Стоит отметить, что нижегородские коммунисты с подобной инициативой выступают не первый раз. Они предлагают изменить статью 4 регионального закона 152-З, где единственным способом избрании главы муниципального образования предлагается установить прямые всенародные выборы. «Возможность определить такой порядок областным законом предусматривает ФЗ №131», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель фракции КПРФ в Заксобрании региона Владислав Егоров, восстановление института прямых выборов просто необходимо особенно в нынешних условиях, когда требуется консолидация общества для решения задач национальной безопасности. Это, по его словам, повышает степень доверия населения к местным руководителям и уровень их ответственности перед избравшими их гражданами. Он также добавил, что местное самоуправление и называется местным, потому что граждане сами определяют – кто и каким образом от их имени будет управлять территорией, где они проживают.

Стоит отметить, что фракция КПРФ в нижегородском парламенте предлагает также сократить и сроки пребывания в должности. В частости, нижегородские коммунисты настаивают предлагают ограничить время работы в должности двумя сроками.

По словам Владислава Егорова, если граждане выбирают напрямую главу, они могут и требовать с него отчет о выполнении своих предвыборных обещаний, более того, могут и отозвать «нерадивого чиновника». Соответствующие изменения об отзыве главы и депутатов своими избирателями также подготовлены членами фракции КПРФ в ЗС НО.