День ветерана боевых действий учредили в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

День ветерана боевых действий учредили в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин.

Согласно информации, праздник будет отмечаться 1 июля.



"Мы должны знать и помнить каждого земляка, кто защищал и продолжает защищать нашу Родину", - подчеркнул Евгений Люлин.

На данный момент дата для Дня ветерана боевых действий установлена уже в 8 регионах. Нижегородские депутаты предложили присвоить данному дню федеральный статус.

Напомним, с инициативной установить 1 июля как День ветерана боевых действий выступила фракция ЛДПР в Заксобрании Нижегородской области.