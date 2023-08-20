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Общество

День ветерана боевых действий учредили в Нижегородской области

31 августа 2023 12:45  [123] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

День ветерана боевых действий учредили в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин.

Согласно информации, праздник будет отмечаться 1 июля.
 
"Мы должны знать и помнить каждого земляка, кто защищал и продолжает защищать нашу Родину", - подчеркнул Евгений Люлин.

На данный момент дата для Дня ветерана боевых действий установлена уже в 8 регионах. Нижегородские депутаты предложили присвоить данному дню федеральный статус.

Напомним, с инициативной установить 1 июля как День ветерана боевых действий выступила фракция ЛДПР в Заксобрании Нижегородской области.

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Теги:
Ветераны Военные
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