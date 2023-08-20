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Общество

Сергей Гамаюнов: "Объединение усилий власти, медиков и пациентов – залог успешной реализации Стратегии региона"

31 августа 2023 12:38  [104] Общество

Главный врач Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Сергей Гамаюнов прокомментировал итоги проведения стратегических сессий, направленных на актуализацию Стратегии развития Нижегородской области. По его словам, для успешного достижения поставленных перед регионом задач в сфере здравоохранения необходимо сплочение всех заинтересованных сторон.

"В одиночку система здравоохранения не в состоянии справиться с теми вызовами, которые стоят перед ней на сегодняшний день. Объединение усилий органов власти, организаторов здравоохранения, медиков и самих пациентов – залог успешной реализации Стратегии развития региона", – считает Сергей Гамаюнов.

Руководитель медучреждения отметил, что помощью со стороны пациентов будет их вовлеченность в заботу о собственном здоровье, нацеленность на активное долголетие. Что касается работы правительства региона, важна консолидация всех участников социального блока для успешной реализации программ, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми.

"Медики, в свою очередь, должны более эффективно использования те ресурсы, которые уже имеются в системе здравоохранения", – заявил он.

Глава областного онкодиспансера напомнил о направлениях работы, которые были определены как приоритетные в ходе стратегической сессии "Здоровье каждого – здоровье нации", состоявшейся 22 июня.

"В Нижегородской области должны открываться межрайонные профессиональные медицинские центры с высоким потоком пациентов. Также нам необходимо создать межотраслевой центр онкологии и ядерной медицины и единый центр управления сердечно-сосудистыми рисками. Отдельное внимание будет, конечно же, уделено программам по увеличению кадрового состава медицинских организаций как для ликвидации существующего дефицита, так и для реализации всех намеченных планов", – рассказал Сергей Гамаюнов

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Теги:
Здравоохранение Стратегия развития
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