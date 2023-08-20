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Общество

Количество укушенных клещами нижегородцев на 11,6% больше, чем в прошлом году

31 августа 2023 13:02  [83] Общество

Нижегородское Управление Роспотребнадзора продолжает вести оперативный мониторинг активности клещей.

Так, с начала сезона в медучреждения с укусами обратились 8750 человек (+145 за неделю). Уровень укусов клещами продолжает снижаться оказался на 5,2 % меньше среднемноголетних значений, отметили в ведомстве. Но при этом количество обратившихся с укусами на 11,6% выше, чем в прошлом году.

С начала сезона наибольшее количество присасываний клещей произошло в Автозаводском районе Нижнего Новгорода (771), Ленинском (490) и Советском (502), в Дзержинске (471), а также в Павловском (479) и Городецком (443) районах области.

Чаще всего клещей нижегородцы "ловили" на территориях сёл и деревень (32%), на садово-огородных участках (24%), в лесу (19%).

Экстренную иммунопрофилактику с начала сезона получили 858 детей и 57 взрослых.

Согласно информации, лабораторно исследовано 8828 клещей, около 15,8% из них являлись носителями различных заболеваний: 34 - вируса клещевого энцефалита, 1067 - иксодового клещевого боррелиоза, 270 - анаплазмой, 29 - эрлихиозом.

В текущем году у нижегородцев зарегистрировано уже 5 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом (два из них связаны с употреблением сырого козьего молока); 85 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (+5 за неделю) и один случай моноцитарного эрлихиоза.

Акарицидные обработки на территории региона продолжаются до сих пор и охватили площадь около 4118 га.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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