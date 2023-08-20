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Депутаты ЗСНО поддержали изменения в закон о бюджете

31 августа 2023 13:14  [75] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Депутаты нижегородского Заксобрания поддержали предложенные изменения в закон "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", внесенные губернатором.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, увеличиваются налоговые поступления в бюджет региона.

В том числе, вырастут поступления от налога на доходы физических лиц – на 2,89 млрд рублей; от налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения, - на 320 млн рублей; от налога на имущество организаций – на 895 млн рублей, а также от акцизов на нефтепродукты (поступающих в Дорожный фонд) – на 1,7 млрд рублей.

В 2023 году будет дополнительно направлено 1,6 млрд рублей на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта за счет специального казначейского кредита. Кроме того, 1,7 млрд рублей будет выделено на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Уренском муниципальном округе в связи с увеличением ассигнований дорожного фонда.

Также на поддержку промышленных предприятий, проводящих модернизацию и расширение производств, а также на софинансирование муниципальных программ поддержки предпринимательства будет направлено 300 млн рублей. На возмещение части затрат организациям агропромышленного комплекса выделят 355,1 млн рублей. Почти 120 млн рублей будет выделено на финансирование дополнительных объемов высокотехнологичной медицинской помощи кардиоцентру им. Академика Б.А. Королева.

"За счет значительного увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета области мы направляем дополнительные средства на важнейшие направления. Это капремонт дорог, проведение высокотехнологичных операций кардиологического профиля, поддержка промышленных предприятий. По механизму специальных казначейских кредитов обновляем подвижной состав – более 300 автобусов в более чем 30 муниципалитетов", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Радует, что сохраняется положительная динамика роста доходов бюджета – мы увеличили их более чем на 5 млрд рублей. Это позволяет нам финансировать приоритетные задачи. В августе направляем средства на закупку свыше 300 автобусов для более чем 30 муниципалитетов – для муниципальных и межрайонных маршрутов. Серьезную сумму закладываем на ремонт дорог. Продолжаем поддерживать сферу АПК, промышленников и предпринимателей", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Справка

Основные параметры областного бюджета на 2023 год с учетом внесенных изменений составят:

доходы – 286,17 млрд рублей (увеличены более чем на 5,6 млрд рублей);

расходы – 330,91 млрд рублей (увеличены более чем на 7,2 млрд рублей);

дефицит – 44,74 млрд рублей (увеличен на 1,6 млрд рублей).

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание
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