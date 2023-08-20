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Общество

Игорь Комаров: "1 сентября – важный день для ребят и их семей"

01 сентября 2023 08:19  [1] Общество

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров направил свое поздравление с Днем знаний.

"1 сентября – важный день для ребят и их семей регионов Приволжского федерального округа и всей нашей большой страны. Для кого-то это – начало сложного и увлекательного пути к знаниям, знакомство с друзьями, радость и гордость за успехи. Для учеников старших классов – это выбор профессии, первые шаги к самостоятельной жизни.

Важно, что в День знаний и у ребят из подшефных нашим регионам муниципалитетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей тоже начнется интересная и, главное, спокойная школьная жизнь: они сядут за парты в новых светлых классах и вместе с любимыми учителями будут познавать мир, как и миллионы детей по всей России.

В Год педагога и наставника особые слова благодарности тем, кто помогает и поддерживает ребят в учебе, – учителям и родителям. Уверен, что благодаря вашему терпению, вниманию и заботе ребята легко преодолеют все трудности школьной жизни!

Друзья, пусть этот учебный год будет для вас интересным, насыщенным и результативным! Крепкого вам здоровья, счастья, успехов, мира и добра!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
1 сентября Игорь Комаров
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