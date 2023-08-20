Свет и ГВС точечно отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 1 сентября Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 1 сентября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе будет ограничена подача электроэнергии в деревне Новой. Согласно информации. с 9:00 до 17:00 будут обесточены все дома.

В Сормовском районе с 9:00 до 16:00 света не будет в Копосове. В частности, электричества не будет в Керамическом переулке, Копосовском переулке, Кровельном переулке и на улице Новые Полянки.

В Московском районе с 12:00 до 15 :00 свет отключат в общежитии на ул. Стаж Революции, 3.

В Советском районе масштабные отключения света запланированы на всю ночь. Так, с 22:00 до 6 утра 2 сентября электричества не будет по следующим адресам: ул. Агрономическая, 116, 118, 118;ул. Ванеева, 109-125 (нечет.), 133, 135; ул. Верхнеудинская, 35, 37-40; ул. Гужевая, 1-28, 30-40 (чет.), 40а; ул. Канашская, 52а, 53б, 53, 53а; ул. Карельская, 3-14, 16-26 (чет.); ул. Кузнечихинская, 2, 4, 6, 6а, 8; Прудный пер., 16, 18, 20-24; ул. Рыбинская, 65, 67, 67, 88, 90, 92.

Кроме того, с 9:00 до 14:00 будет отключена горячая вода в многоквартирных домах на ул. Полтавской, 2а и ул. Невзоровых, 82.

В Приокском районе работы на сетях ГВС будут проводиться с 9:00 до 13:00 на ул. ул. Пятигорской в домах № 12 и 14.