Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Пакгаузы стали лауреатом премии International Architecture Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
01 сентября 2023 10:57  [60] Дольщики двух проблемных нижегородских ЖК получили ключи от своих квартир
01 сентября 2023 10:45  [75] Волонтеры "Волгаэнерго" закупили более тысячи канцтоваров для первоклассников в рамках благотворительной акции "Помогать просто"
01 сентября 2023 09:47  [109] Свет и ГВС точечно отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 1 сентября
01 сентября 2023 09:30  [116] Юрий Шалабаев: "Пусть этот учебный год будет наполнен открытиями"
01 сентября 2023 09:14  [117] Олег Лавричев: "Качественное образование – лучший билет во взрослую жизнь"
01 сентября 2023 08:55  [117] Евгений Люлин: "День знаний – праздник и для тех, кто учит"
01 сентября 2023 08:28  [126] Глеб Никитин: "Первое сентября - один из самых важных праздников в календаре"
01 сентября 2023 08:19  [133] Игорь Комаров: "1 сентября – важный день для ребят и их семей"
31 августа 2023 18:55  [307] РЭО предложил установить фандоматы во всех школах страны
31 августа 2023 18:44  [321] Никита Стасишин и Сергей Морозов осмотрели школу в "Новинки Smart City"
Общество

Свет и ГВС точечно отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 1 сентября

01 сентября 2023 09:47  [109] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 1 сентября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе будет ограничена подача электроэнергии в деревне Новой. Согласно информации. с 9:00 до 17:00 будут обесточены все дома.

В Сормовском районе с 9:00 до 16:00 света не будет в Копосове. В частности, электричества не будет в Керамическом переулке, Копосовском переулке, Кровельном переулке и на улице Новые Полянки.

В Московском районе с 12:00 до 15 :00 свет отключат в общежитии на ул. Стаж Революции, 3.

В Советском районе масштабные отключения света запланированы на всю ночь. Так, с 22:00 до 6 утра 2 сентября электричества не будет по следующим адресам: ул. Агрономическая, 116, 118, 118;ул. Ванеева, 109-125 (нечет.), 133, 135; ул. Верхнеудинская, 35, 37-40; ул. Гужевая, 1-28, 30-40 (чет.), 40а; ул. Канашская, 52а, 53б, 53, 53а; ул. Карельская, 3-14, 16-26 (чет.); ул. Кузнечихинская, 2, 4, 6, 6а, 8; Прудный пер., 16, 18, 20-24; ул. Рыбинская, 65, 67, 67, 88, 90, 92.

Кроме того, с 9:00 до 14:00 будет отключена горячая вода в многоквартирных домах на ул. Полтавской, 2а и ул. Невзоровых, 82.

В Приокском районе работы на сетях ГВС будут проводиться с 9:00 до 13:00 на ул. ул. Пятигорской в домах № 12 и 14.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Городское хозяйство Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph