Новое здание музыкальной школы открыли в Тоншаеве Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В р.п. Тоншаево 31 августа состоялось открытие нового здания местной музыкальной школы. В него перейдут около 80 учащихся, которые осваивают фортепиано и народные инструменты (баян, аккордеон, гитара).

Раньше единственная в районе музыкальная школа занимала несколько кабинетов на первом этаже дома культуры. А вот отдельно стоящее здание, принадлежащее школе с 2011 года, требовало ремонта.

Капитальные работы в здании музыкальной школы прошли в 2022 году в рамках нацпроекта "Культура". На них было выделено более 31,9 млн рублей: 22,8 млн - из федерального бюджета, более 7,2 млн – из областного, около 1,8 млн – из муниципального. Фасад облицевали металлокассетами, вставили новые окна. В здании заменили сети водоснабжения, отопления, электроснабжения. На стенах по всему зданию установлены звукоизоляционные плиты.

В 2023 году в школу были закуплены новые музыкальные инструменты по региональной программе оснащения детских школ искусств. На эти цели из бюджета области было выделено более 1,8 млн рублей.

Кроме того, из местного бюджета было выделено 2 млн рублей на закупку оборудования и мебели. Средства на эти цели поступили и от представляющих округ депутатов ЗСНО.

Замгубернатора Нижегородской области Пётр Банников, принявший участие в церемонии открытия, отметил: "Открывать музыкальную школу - очень волнительно и почётно, здесь возникает уникальный мир с совершенно особой атмосферой. Безусловно, музыкальное образование – это существенно больше, чем знание инструмента или владение голосом. Учиться необходимо для воспитания силы воли и самодисциплины. Я рад, что у детей Тоншаевского округа появилась возможность раскрывать свои таланты в современных, светлых классах".