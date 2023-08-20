"Ростелеком" провел для нижегородских школьников квиз по кибергигиене

Фото ПАО “Ростелеком”
"Ростелеком" организовал интерактивный квиз по теме цифровой гигиены для подростков, отдыхающих в детском центре "Лазурный" Нижегородской области. Отвечать на вопросы викторины ребят помогал специально разработанный провайдером телеграмм-бот.
Виртуальный собеседник направлял детей по маршруту состязания, задавал вопросы и предлагал варианты ответов. Чтобы пройти испытание, школьникам нужно было вспомнить правила общения в социальных сообществах, подобрать надежный пароль, отличить адреса официальных сайтов от фейковых, найти безопасные способы покупок в интернете.
Евгений Петров, вице-президент — директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":
"Ростелеком" стремится рассказывать школьникам о кибербезопасности всеми доступными способами. Сегодня мы предложили интерактивную игру с использованием телеграмм-бота. Такой формат обучения оказался не только интересным, но и эффективным. Даже со сложными заданиями справлялись все. Подростки не всегда прислушиваются к рекомендациям взрослых, а вот советы, которые дал искусственный интеллект, надеюсь, они запомнят".
Елизавета Насонова, участница квиза по кибербезопасности:
"Квиз проходил очень динамично. У нас было всего по две минуты на каждый этап. Хотя мы и знакомы с правилами кибербезопасности, некоторые задания оказались сложными, а подсказки, которые предлагал бот, — неочевидными. Но мы справились, правильно ответив почти на все вопросы".
В интерактивном состязании приняли участие более 100 школьников. Подростки из команды-победителя получили в подарок зарядные устройства, а все участники квиза — брендированные сувениры.
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