Дополнительный отпуск до 24 дней смогут взять родители детей-инвалидов Общество

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С 1 сентября вносятся изменения в правила предоставления родителям дополнительных оплачиваемых дней по уходу за детьми-инвалидами. Об этом сообщили в пресс-службе СФР по Нижегородской области.

Согласно информации, одному из работающих родителей, воспитывающих детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, ежемесячно положены 4 дополнительных оплачиваемых выходных.

Но если ранее неиспользованные в текущем месяце дни не суммировались и не переносились на следующий календарный месяц, то теперь родители смогут "накапливать" эти дни и использовать их однократно в течение календарного года - до 24 дней. Причём, как и прежде, все дни могут быть использован одним родителем или разделены между мамой и папой.

В ведомстве добавили, что взять одновременно все сэкономленные дни одному из родителей можно по согласованию с работодателем. Предварительно необходимо будет подать заявление по утверждённой форме.

Также в СФР рассказали, что семья может и комбинировать варианты: скажем, в течение полугода брать по 4 дня ежемесячно, а за остальные 6 месяцев накопить дни и воспользоваться 24-дневным перерывом в работе, чтобы использовать его, например, для полноценной реабилитации ребёнка.

Каждый дополнительный выходной день работодатель оплачивает из собственных средств в размере среднего заработка родителя. Эти средства впоследствии будут компенсированы из бюджета Соцфонда России.

Если в текущем году сотрудник менял место работы, то вместе с заявлением о предоставлении дополнительных выходных он должен предъявить справку с предыдущего места работы о том, что на дату увольнения такие выходные дни в этом календарном году им не использованы или использованы частично.

Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2023 года и будут действовать до 1 сентября 2029 года.

Специалисты СФР добавили, что за первое полугодие 2023 года работающим нижегородцам было оплачено 26 828 дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами на общую сумму более 96,6 млн рублей.