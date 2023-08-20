Десять детей-сирот получили новое жилье в Воскресенском округе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Десять детей-сирот получили ключи от новых квартир в Воскресенском округе.

Поздравить новоселов приехали министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых и глава МСУ Александр Запевалов.

Как отметил глава Минсоцполитики региона, созданы все условия для начала самостоятельной и счастливой жизни.

"Хочу, чтобы ребята заводили семьи, помогали друг другу по-соседски. У них все получится", – сказал Игорь Седых.

Для детей-сирот были построены пять двухквартирных домов, недалеко от райцентра.

По словам главы МСУ Александра Запевалова, данный квартал в будущем будет расширен. До конца года на прилегающей территории завершится благоустройство, будет построена дорога, добавится новая инфраструктуры.

По информации министерства социальной политики региона, в планах до конца 2023 года обеспечить жильем еще 8 детей-сирот в Воскресенском районе.

Всего в 2023 году на территории Нижегородской области уже приобретено 493 жилых помещения для детей-сирот, в том числе 107 квартир в Нижнем Новгороде. До конца 2023 года планируется закупить еще не менее 545 жилых помещений.

Ранее сообщалось, что детям-сиротам в Нижнем Новгороде передадут 20 квартир.