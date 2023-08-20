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Общество

Творческий подход

01 сентября 2023 14:28  [92] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Всплеску культурной жизни региона послужила подготовка к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, в рамках которой была реализована масса креативных идей в сфере искусства, народных промыслов, музейного дела, а также благоустройства исторических и архитектурных памятников. Эхом масштабного торжества до сих пор можно считать всё более нарастающий наплыв туристов, что прибывают к нам со всех уголков страны и из-за рубежа. Гостей интересуют не только живописные пейзажи, открывающиеся с высоких волжских берегов, но и богатое культурное наследие области, которое находит отражение в ярких проектах. Только в 2022 году мероприятия, организованные работниками культуры, посетили 42 миллиона человек, продемонстрировав двукратный прирост аудитории.

Абсолютный рекорд

На сегодняшний момент Нижний Новгород - один из лидеров внутреннего туризма. Если в 2019-м область приняла около 2,9 миллиона гостей, то в 2022-м - на миллион больше. Но и это не предел. Согласно прогнозам, в нынешнем году регион посетят 4,5 миллиона туристов.

Особенно впечатляет количество детей, приезжающих к нам с родителями или в составе туристических групп, чтобы обогатиться новыми впечатлениями от великолепия древнего города на слиянии двух великих русских рек.

Конечно же, визитной карточкой и главной достопримечательностью Нижнего Новгорода является кремль, где к 800-летию города были произведены реставрационные и ремонтные работы.

Благодаря тонкому вкусу привлечённых дизайнеров и архитекторов многие старинные здания в Нижнем Новгороде удалось гармонично интегрировать в современное городское пространство, придав им вид модных арт-площадок. Ярчайшими из них можно по праву назвать пакгаузы на Стрелке, ставшие центром наиболее актуальных культурных событий. Это и международный фестиваль искусств «Стрелка», отметивший в этом году своё пятилетие, и международный фестиваль медиаискусства "Интервалс", и мультижанровый музыкальный фестиваль "Столица закатов".

- Пакгаузы на Стрелке - наша особая гордость, - отметил глава региона Глеб Никитин. - Они признаны лучшим креативным пространством в стране.

Миссию возрождения исторической среды Нижнего Новгорода взял на себя проект "Заповедные кварталы", который можно назвать музеем под открытым небом. В его структуру входит множество зданий в исторической части города. Дома, где когда-то жили или гостили знаменитые на весь мир деятели культуры, стали импровизированными зрительными залами для проведения таких акций, как "Шаляпин на балконе", "Джаз в саду", "Летний киноклуб" и других.

В одном ряду с Третьяковкой

Особый восторг у ценителей живописи и предметов старины вызывают обновлённые музейные пространства Нижнего Новгорода, вышедшие на федеральный уровень. Между прочим, по версии "The Art Newspaper Russia" -  российского варианта международной газеты об искусстве, Нижегородский государственный художественный музей признан лучшим в 2022 году. Это очень высокая оценка, учитывая, что в 2021-м данного титула удостоилась Третьяковская галерея.

Говоря об архитектурных символах Нижнего Новгорода, нельзя не упомянуть легендарную Нижегородскую ярмарку, успевшую вернуть себе статус межрегионального и международного делового центра, сохранившего в своих чертах всю широту купеческой России. Тут находится домашняя площадка для проведения финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Впрочем, на ее территории происходят не только крупные бизнес-форумы и конгрессы, но и массовые народные гуляния, как и положено традиционной ярмарке.

Впрочем, культурная жизнь региона происходит и далеко за пределами областного центра, ведь в орбите Нижнего Новгорода находятся такие исторически значимые в масштабах страны города и поселения, как Городец, Арзамас, Большое Болдино и множество иных уголков нижегородчины, сохранивших свою идентичность, традиции и неповторимый колорит. На территории области проводится целый ряд масштабных мероприятий, среди которых "Выкса-фестиваль", историко-культурный фестиваль "Русская Тоскания" в Ворсме, кулинарный фестиваль "Арзамасский гусь", выставка-ярмарка художественных промыслов "Мастеров народных братство" в Городце, международный фестиваль "Золотая хохлома" в Семёнове.

- Перезагрузку и действительно заслуженное внимание получила наша отрасль народных художественных промыслов, - говорит Глеб Никитин. - В прошлом году провели серию отраслевых федеральных мероприятий. И именно благодаря инициативе нашего региона президент подписал Указ об учреждении Дня народных художественных промыслов.

Инвестиции в искусство

За последнее время в Нижегородской области построено, отремонтировано и оснащено новейшим оборудованием несколько сотен учреждений культуры, создано около десятка виртуальных концертных залов и 28 модельных библиотек, что стало возможным благодаря увеличению инвестиций в данную сферу в пять раз.

На сегодняшний момент руководство региона определило несколько направлений, по которым в перспективе должна строиться политика в области культуры: это событийный туризм как одна из форм развития территорий, которая потребует раскрытия их потенциала, а также вовлечение людей в культурную жизнь, популяризация народных художественных промыслов и подготовка кадров для профессионального осуществления выбранной стратегии. 

- Одним из значимых проектов на ближайшее будущее является создание краеведческого музея, - говорит заместитель губернатора Олег Беркович. - Он очень нужен. Еще отмечу принятое решение по развитию программы "Филармония - школьникам", культура придёт к каждому ребёнку.

Для развития музейной деятельности в регионе предложено создать специализированный совет.

- В 2018 году при разработке планов развития региона поступило много предложений по культуре и туризму, - подчёркивает Глеб Никитин. - За пять лет нам удалось главное - сделать область важным туристическим центром страны, показать людям, что здесь интересная и яркая жизнь. Сейчас важно не потерять этот импульс.

Фото: Александр Воложанин, Кира Мишина

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Теги:
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