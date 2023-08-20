Сборник "Наш Арзамас" издан при поддержке АПЗ

Фото: Александр Барыкин
Сборник "Наш Арзамас" выпущен при поддержке Арзамасского приборостроительного завода к 445-летию города. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.
Согласно информации, идея проекта принадлежит гендиректору предприятия Андрею Капустину.
Как отметил руководитель АПЗ, сборник включает в себя творчество приборостроителей, их видение жизни родного города. В книге собраны различные мысли, впечатления заводчан об Арзамасе.
"Получился своеобразный срез современной истории города сквозь призму личности обычного жителя", - сказал Андрей Капустин.
Во время презентации издания, на которой побывали порядка 70 человек, прозвучали, в том числе, избранные произведения из сборника в исполнении авторов.
"Наш Арзамас" также включает в себя набор сувенирных открыток, каждый разворот издания содержит оригинальные фотографии.
Кроме того, некоторые произведения можно послушать, отсканировав специальный QR-код на странице.
Ранее сообщалось, что АПЗ получил сертификат соответствия системы менеджмента бережливого производства.
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