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Общество

Сборник "Наш Арзамас" издан при поддержке АПЗ

01 сентября 2023 13:20  [82] Общество
Фото: Александр Барыкин

Фото: Александр Барыкин

Сборник "Наш Арзамас" выпущен при поддержке Арзамасского приборостроительного завода к 445-летию города. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Согласно информации, идея проекта принадлежит гендиректору предприятия Андрею Капустину.

Как отметил руководитель АПЗ, сборник включает в себя творчество приборостроителей, их видение жизни родного города. В книге собраны различные мысли, впечатления заводчан об Арзамасе.

"Получился своеобразный срез современной истории города сквозь призму личности обычного жителя", - сказал Андрей Капустин.

Во время презентации издания, на которой побывали порядка 70 человек, прозвучали, в том числе, избранные произведения из сборника в исполнении авторов.

"Наш Арзамас" также включает в себя набор сувенирных открыток, каждый разворот издания содержит оригинальные фотографии.

Кроме того, некоторые произведения можно послушать, отсканировав специальный QR-код на странице.

Ранее сообщалось, что АПЗ получил сертификат соответствия системы менеджмента бережливого производства.

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Теги:
АПЗ
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