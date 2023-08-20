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Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" готовится подключить к теплу школьную новостройку в Дзержинске

01 сентября 2023 13:38  [72] Общество

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" готовятся подключить теплоснабжение здания строящейся школы на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Клюквина.

В рамках проекта стоимостью 15,3 млн рублей проведена частичная реконструкция существующей сети теплоснабжения и проложен новый участок сети протяженностью 0,5 км с диаметром трубы Ду 150 мм от действующей тепломагистрали до здания школы.

Новый трубопровод полностью смонтирован и опрессован, на объекте ведется восстановление благоустройства после проведения земляных работ. К началу отопительного сезона новостройка будет подключена к временной системе подачи тепла.

К этому же времени в здании планируется начать внутреннюю отделку.

Новая школа на 1100 учеников строится на месте снесенного аварийного здания школы №10 довоенной постройки.

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Теги:
Т Плюс
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