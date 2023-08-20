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Общество

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий: "День знаний имеет особое значение в жизни человека"

01 сентября 2023 13:49  [45] Общество
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий: День знаний имеет особое значение в жизни человека

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий: День знаний имеет особое значение в жизни человека

Фото: Нижегородская епархия

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий направил свое поздравление с началом нового учебного года в адрес учащихся, педагогов и руководителей школ и гимназий. Текст поздравления распространила пресс-служба Нижегородской митрополии.

"День знаний имеет особое значение в жизни человека: кто-то впервые переступает порог школы, кто-то через год вступит в новую и самостоятельную жизнь.

В какой бы класс ни шли наши дети, в первый или последний, каждый учебный год важен, потому что они приобретают знания, которые необходимы в последующей самостоятельной жизни.

Мы неизменно свидетельствуем о важности педагогического труда, о высокой степени ответственности учителя и наставника, будь то воспитатель в детском саду, школьный учитель или преподаватель вуза", - сказал митрополит.

Он напомнил, что Указом президента РФ 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.

"Важно, чтобы люди, самоотверженно совершающие свое служение во имя наших детей, а значит – благополучного будущего нашего Отечества, получили все возможности для раскрытия своего профессионального и творческого потенциала, чувствовали нашу поддержку и признание, и никогда не сомневались в правильности выбора ими профессии педагога как дела всей жизни", - отметил владыка.

"Дорогие учителя, желаю вам творческих и профессиональных успехов в передаче учащимся необходимого объема информации и в воспитании их в духе нравственных общечеловеческих ценностей, которые основаны на ценностях христианских. Необходимо обращаться не только к уму учащегося, но и к его сердцу...

Учащимся желаю помощи Божией в обучении, овладевать навыками сосредоточенности и самодисциплины, преодолевать трудности и возрастать родителям на утешение, Церкви и Отечеству на пользу.

Дорогие родители, призываю вас хранить свои семьи нерушимыми, с ответственностью относиться к воспитанию детей. Пусть Господь даст вам силы и крепости, мудрости и стойкости в воспитании своих чад.

Еще раз сердечно поздравляю всех с праздником, желаю всем сил, помощи Божией в предстоящих трудах, в достижении правильных целей при получении образования. И пусть наше будущее поколение будет не только образованным, знающим и подготовленным к работе в любых условиях, но и духовно сильным, внутренне красивым, а в жизни каждого отображается Божественный свет", - пожелал Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

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Теги:
1 сентября митрополит Георгий
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