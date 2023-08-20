День Российского казачества празднуется 1 сентября

Донская икона Божьей матери
Сегодня, в день Донской иконы Божьей матери, отмечается День Российского казачества.
В своем поздравлении Верховный Атаман СКВРиЗ Николай Дьяконов напомнил, что чествование Донской иконы Божией Матери связано с передачей донскими казаками чудотворного образа Пресвятой Богородицы князю Дмитрию накануне Куликовской битвы.
"Вместе со всем русским воинством, казаки вознесли свои молитвы Богородице о заступничестве, прекращении войн и раздоров, воцарении мира на Руси. И народ одержал победу, прославленную во времени", - сказал он.
Атаман добавил, что сейчас Россия переживает сложные времена.
"В чем большое нравственное преимущество России перед любыми невзгодами или противником? В готовности, защищая Отечество, продемонстрировать волевой характер, воинское мастерство, дисциплину, смелость, взаимовыручку, а если надо, то и "погибнуть с честью". В этом заключено нравственное преимущество, которое хорошо знают и которым обладают русские казаки. Военно-патриотические взгляды казачества – уникальное духовно-нравственное явление мировой военной школы, способной и в современных условиях умножить любовь и веру среди воинства, среди всех людей", - подчеркнул он.
К поздравлениям присоединился и митрополит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
"Нам важно увидеть сегодня в описании святого Донского образа удивительный духовный подвиг наших предков и последовать ему. Оставив личные устремления, отложив хотя бы на время эгоистичное желание личного комфорта, направим все силы на молитву, аскетическое стояние перед Богом и смиренное упование на предстательство Божией Матери. И тогда, я уверен, произойдет Божие чудо и вновь будет сохранена Россия и боголюбивый народ ее.
Молитвенно желаю вам неоскудевающей помощи Божией в служении на благо Отечества, всечестного казачества и веры православной. Верю, что человеколюбец Господь благословит ваше усердие и наградит долголетием жизни и добрым здравием", - сказал он.
СПРАВКА:
1 сентября отмечается День российского казачества, учреждённый в 2010 году Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом - в одну дату с Днём Донской иконы Божьей матери.
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