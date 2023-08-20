Олег Лавричев: "Мы всегда стояли на передовой борьбы с терроризмом" Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев обратился к нижегородцам ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

"В День солидарности в борьбе с терроризмом мы вспоминаем сотни человеческих жизней, унесенных в ходе трагических событий 2004 года в Беслане: 334 погибших, из которых 186 – это дети, пришедшие на праздник 1 сентября в свою родную школу №1 в Северной Осетии. Эта трагедия навсегда останется в нашей памяти как бесчеловечный, жестокий и циничный теракт.

Наша страна не понаслышке знакома с проблемой терроризма. Как на Северном Кавказе, так и в сердце Российской Федерации, в Москве теракты происходили на протяжении очень многих лет. Сейчас, к сожалению, это стало вновь актуальным. Террористический киевский режим продолжает бомбежки мирного населения Донбасса. Совершаются нападения и убийства россиян в центре страны: Дарья Дугина – в Москве, Владлен Татарский – в Санкт Петербурге, Захар Прилепин – в Нижегородской области...

Мы всегда стояли на передовой борьбы с терроризмом не только на своей территории, но и в Афганистане, и в Сирийской Арабской Республике. Наши ветераны боевых действий – живая память, передающая будущим поколениям главный урок: сделать все возможное, чтобы не допустить повторения трагедии, всегда быть начеку. Как бы ни старались террористы в своей бессильной злобе – им нас не запугать и не сломить. Наше дело правое, Победа будет за нами!" - сказал он.