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Общество

ЛУКОЙЛ поддержал акцию "Скоро в школу"

01 сентября 2023 14:58  [103] Общество
Фото: “ЛУКОЙЛ”

Фото: “ЛУКОЙЛ”

В преддверии нового учебного года компания "ЛУКОЙЛ" традиционно поддержала благотворительную акцию "Скоро в школу". 

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") Антон Гребень поздравил школьников Кстовского муниципального округа с наступающим Днем знаний и вручил ребятам ранцы с канцелярскими принадлежностями. 

Акция проводится с целью поддержки детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сто человек получили в подарок новые рюкзаки с необходимой канцелярией, и это большое подспорье для семей накануне нового учебного года. Адресная помощь населению является важным направлением благотворительной деятельности компании "ЛУКОЙЛ". 

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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