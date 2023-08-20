ЛУКОЙЛ поддержал акцию "Скоро в школу" Общество

Фото: “ЛУКОЙЛ”

В преддверии нового учебного года компания "ЛУКОЙЛ" традиционно поддержала благотворительную акцию "Скоро в школу".

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") Антон Гребень поздравил школьников Кстовского муниципального округа с наступающим Днем знаний и вручил ребятам ранцы с канцелярскими принадлежностями.

Акция проводится с целью поддержки детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сто человек получили в подарок новые рюкзаки с необходимой канцелярией, и это большое подспорье для семей накануне нового учебного года. Адресная помощь населению является важным направлением благотворительной деятельности компании "ЛУКОЙЛ".