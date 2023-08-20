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Общество

"ОМК-Участие" показал на Московском урбанистическом форуме опыт Выксы

01 сентября 2023 15:32  [40] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Благотворительный фонд "ОМК-Участие" (создан по инициативе руководителей и сотрудников группы ОМК) представил опыт развития социокультурной среды в городе Выксе Нижегородской области на Московском урбанистическом форуме, который проходит с 1 августа по 10 сентября. На сессии "Культурный город. Как арт-пространства перепрограммируют города" выступила генеральный директор фонда Юлия Мишина. Она рассказала, как создание музейного пространства под открытым небом в масштабах целого города вызвало его трансформацию и интерес культурных менеджеров федерального уровня.

Фонд и группа ОМК с 2011 года проводят в моногороде, где проживают около 60 тысяч человек, самый большой за пределами Москвы и Санкт-Петербурга фестиваль новой культуры – "Выкса-фестиваль". Благодаря этому в городе появились более сотни арт-объектов, создавать которые известным уличным художникам и скульпторам помогали местные жители. Появились и новые арт-пространства, например, арт-резиденция "Выкса". Это круглогодичная платформа для профессионалов в сфере культуры, которая позволяет резидентам воплощать свои проекты или проводить исследования, погружаясь в местную жизнь. Все созданные резидентами работы потом остаются в городе.

В прошлом году арт-резиденция переехала в новый культурный центр "Волна", открытый фондом. В центре находятся просторные, светлые мастерские, приспособленные для работы в разных техниках, выставочный зал с видом на пруд. Здесь проходят выставки, лекции, мастер-классы, детские творческие мастерские, интересные как городским сообществам, так и гостям Выксы.

"Приятно, что опыт Выксы востребован среди экспертов в сфере урбанистики. В отличие от коллег, занимающихся развитием мегаполисов, наш фонд внедряет концепцию культурных мест в моногороде. Процесс развития креативной экономики здесь только набирает обороты, появляются небольшие бизнесы, связанные с творчеством и культурой. Современные арт-пространства должны помогать в этом. Примером служит культурный центр "Волна", который уже оказывает влияние на жителей округа, привлекает творческую молодежь и стимулирует интерес к современному искусству и смежным направлениям. Выкса, которая и без того за последние 10-15 лет кардинально изменилась, обладает огромным потенциалом для развития городских пространств и освоения креативным сектором индустриального наследия", – отметила Юлия Мишина.

Встречу, в которой участвовали министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, генеральный директор "Агентства креативных индустрий" Гюльнара Агамова, архитектор сообществ и создатель иммерсивного спектакля "Мечтай!" Лилия Дасаева, а также генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, модерировала искусствовед и директор "Мультимедиа Арт Музея" Ольга Свиблова. В ходе обсуждения рассмотрели влияние арт-пространств на развитие города и новые концептуальные подходы, превращающие арт-пространства в популярные и многофункциональные креативные кластеры.

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Теги:
Выкса ОМК
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